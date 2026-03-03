Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱縱橫遊20人滯留未能返港 料額外酒店及旅費由杜拜政府承擔

更新時間：09:36 2026-03-03 HKT
發佈時間：09:36 2026-03-03 HKT

中東戰雲密布，波及周邊多國，熱門旅遊勝地及航空樞紐杜拜亦受牽連，國際機場暫停航班升降。縱橫遊常務董事袁振寧表示，兩個旅遊團，合共20人，預計未能按原定計劃返港，因機場關閉而未能如期回程。不過，隨著當地政府解除市內警報，收到當地觀光局通知，團友今日可安排外出觀光，毋須再留在酒店。

袁振寧今（3月3日）在電台節目表示，昨日收到杜拜政府及觀光局通知，確認市中心情況安全，旅遊活動可陸續恢復。他又透露，阿布扎比文化及旅遊部已發信通知當地酒店，要求對因「不可抗力因素」而無法離境的旅客繼續提供住宿，相關費用由政府承擔。他預料杜拜政府很大機會跟隨相同安排，今日內或有明確公布，相信有助釋除團友對額外開支的疑慮。

預料滯留旅客仍須等候一段時間

袁振寧補充，目前中東多個機場仍維持有限度運作，大部分航班持續暫停，預料滯留旅客仍須等候一段時間才能陸續回港。相比之下，經中東轉機往歐洲的旅客影響較小，因歐洲有較多直航航班回港，選擇較靈活。

至於保險安排，袁振寧強調，戰爭引發的損失屬旅遊保險的不保事項，因此受影響旅客一般未能獲得賠償。

旅行社方面，已宣布取消所有至3月10日出發的中東旅行團，並會視乎局勢發展再作進一步安排。至於6月及7月的旅行團安排暫未調整，但已有部分復活節團客人要求轉團，改往其他地區旅遊，旅行社昨天已為幾組客人成功轉團。但他呼籲旅客無須急於取消行程。

學者：戰事對港直接影響有限 惟需關注通脹加息風險

浸大工商管理學院會計、經濟及金融學系副教授麥萃才在同一節目表示，是次戰事對香港的直接影響不大，反而間接影響較大。他解釋，若衝突引發能源危機，或會推高通脹，屆時美國可能需要透過加息來遏止通脹。在聯繫匯率制度下，香港將被動跟隨加息，或會拖慢本地經濟增長步伐。

麥萃才補充，市場普遍關注戰事會否推高能源價格，從而帶動通脹，甚至導致環球經濟陷入滯脹，即經濟增長放緩甚至倒退，但通脹卻持續攀升的情況。一旦出現滯脹，市民生活壓力勢必百上加斤。

談及戰事會否影響香港開拓中東等新興市場的信心與進展，麥萃才認為影響在所難免。他指出，今次美國與以色列聯手打擊伊朗，區內設有美軍基地的地方亦受波及，遭受不同程度的轟炸，影響國際航班及物流運輸運作。他相信，香港與中東的正常貿易往來或會因戰事而暫時受阻，進一步推廣亦會遇到一定困難。不過，他強調香港的另一個優勢在於金融市場，而金融活動無國界，相信未來這方面或會進一步加強。

伊朗局勢︱縱橫遊：兩團約20人滯留杜拜 酒店、餐飲費用「無得追」 永安旅行團34人滯留杜拜

伊朗局勢︱阿聯酋協助滯留旅客 酒店食宿費用政府「埋單」 滯留港人：轉酒店都無咁大負擔
 

