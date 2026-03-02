伊朗局勢︱縱橫遊：兩團約20人滯留杜拜 酒店、餐飲費用「無得追」 永安旅行團34人滯留杜拜

伊朗局勢不穩，戰火波及周邊國家，其中熱門旅遊勝地及重要航空中轉站杜拜亦受影響，杜拜國際機場需暫停所有航班升降。縱橫遊昨日已公布取消本月10日前的所有阿聯酋團隊，以策安全。縱橫遊常務董事袁振寧今早（2日）在電台節目表示，目前仍有兩個旅行團共約20人在杜拜滯留。由於局勢影響，大部分行程已無法進行，團友需留在酒店等待消息，而因旅遊保險一般會將戰爭列為不保事項，預料因航班取消而衍生的額外酒店、餐飲等費用，將難以向保險公司追討。

伊朗局勢︱兩團約20人滯留 歸期未定

袁振寧提到，現時滯留杜拜的兩個旅行團，合共約20名團友及領隊，他們在上周四、五出發，正好遇上中東局勢突然升溫。「佢哋上個禮拜四同星期五出發咁啱」，原定最早於本周三返抵香港。惟杜拜機場現已全面停航，團友歸期變得遙遙無期。他指出，航空公司方面亦只能逐日公布最新安排，「今日2號佢哋（航空公司）停到去5號」，後續情況仍是未知之數。

他指，縱橫遊目前的首要任務是確保團友安全，已即時為他們安排延長酒店住宿。袁振寧透露，該團本身入住五星級酒店，正常房價每晚需2000至2500元港元。旅行社正與酒店方面積極協調，期望能有「特別安排」，以較優惠的價錢讓團友繼續入住，避免他們因頓失住宿而「周圍走」。他指由於機場關閉，沒有新的旅客入境，因此尋找酒店房間不成問題，關鍵在於住宿成本。

當地政府籲勿外出 行程告吹

袁振寧表示，安全永遠是旅行社最優先的考量，當地政府已呼籲市民及旅客盡量不要外出，縱橫遊亦強烈建議團友遵從。「我哋都唔鼓勵啦，因為當地政府都呼籲盡量唔好外出」，即使部分景點或仍有開放，但為了保障團友、香港領隊、當地導遊及司機的全體安全，所有觀光行程已基本暫停。

他坦言，團友對行程泡湯或感「少少唔開心、掃興」，但強調「始終安全為先」。被問及若有團友堅持要簽署免責聲明後自行外出，袁振寧指，公司會先徵求當地三位工作人員（領隊、導遊、司機）的意願，若他們基於安全考量而拒絕，公司亦難以配合；但若他們評估後認為可行並願意陪同，公司亦不會阻止，最終決定權在於個人意願，但旅行社的官方立場是絕對不鼓勵。

戰爭屬旅遊保險「不保事項」

對於滯留期間衍生的額外開支，例如酒店、膳食等費用，袁振寧坦言情況不樂觀，預料旅客「無得追」。他解釋，旅遊保險條款中，戰爭、騷亂、暴動等通常都屬於「不保事項」。他直言：「我未見過（有保單）係可以保嘅。」這次事件的根源為地緣政治衝突，導致機場停運，性質上與天氣惡劣（如颱風）等可獲賠償的情況截然不同。因此，不論是跟團旅客還是自由行旅客，只要其保單包含此類戰爭豁免條款，相關的額外支出都極可能無法索償。

縱橫遊常務董事袁振寧。

復活節長線團受牽連 旅客憂心忡忡

袁振寧特別指出，杜拜是一個極其重要的「好大嘅中轉站」，許多前往歐洲、北非的長途航班都會在此轉機。事件發生後，公司收到大量查詢，不少已報名參加復活節長線團的市民都表示憂慮。「嚟緊3月尾開始復活節，所以長線特別旺」，他形容這兩天電話響個不停，客人都在問「究竟會點」。

對於已決定取消、即日至3月10日出發的阿聯酋旅行團，縱橫遊承諾會向受影響客人退回全部團費，不會收取任何行政費用。至於其他受影響的長線團，袁振寧表示會「逐單逐單再傾」，盡量為客人提供彈性安排，例如轉往其他無經中東的地區。但他亦道出旅行社面對的難處，因許多機票、酒店早已預訂並支付訂金，若航空公司最終如常起飛，旅行社將要承擔巨大損失。

他指短期而言，若杜拜這個中轉站無法運作，預料較多航空公司會改到土耳其作為中轉站。

在處理航班取消及退款事宜上，袁振寧提到，業界多年來有一個不成文的慣例，會參考香港保安局發出的「外遊警示制度」。雖然警示並無法律約束力，但已成為業界與航空公司之間的重要「指引」。一旦保安局對某地區發出「紅色」或「黑色」警示，航空公司普遍會容許旅客免費改期或退款，旅行社亦會隨之取消旅行團並安排退款。「所以其實我哋呢十幾年都慣咗啦，一有紅色我哋就會取消成個團。」

然而，目前情況的癥結在於，保安局的紅色警示只針對伊朗、以色列等地，而阿聯酋（杜拜）「好似黃色都未係」。因此，旅行社現時是基於機場關閉的實際情況去作決定，而非跟從官方警示。這也解釋了為何退款及保險索償會陷入灰色地帶。

永安旅行團34人滯留杜拜

另外，永安旅遊表示，伊朗局勢持續緊張，永安旅遊現時有2個旅行團於杜拜滯留，涉及共34人。團友全部安全，目前於酒店休息靜待航班安排。而因應杜拜機場暫停所有航班，經杜拜回港的歐洲團隊亦受到影響，團友需要暫時滯留於當地等待航班安排，當中包括歐洲、摩洛哥、埃及、突尼西亞等共六個團隊，共涉及約接近100人。

因應是次事件，永安旅遊已即時成立專責小組跟進事件，並24小時為當地團友提供支援。永安旅遊宣布將會承擔所有受影響團隊，因滯留而產生的額外酒店房間費用，並會提供每日膳食補貼，望客人能安心等待安排回港。