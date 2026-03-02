Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱阿聯酋協助滯留旅客 酒店食宿費用政府「埋單」 滯留港人：轉酒店都無咁大負擔

社會
更新時間：18:49 2026-03-02 HKT
發佈時間：18:49 2026-03-02 HKT

伊朗局勢不穩，戰火波及周邊國家，其中熱門旅遊勝地及重要航空中轉站杜拜及阿布扎比亦受影響，大批旅客滯留，一眾受影響的港人均感到徬徨。阿布扎比文化及旅遊部（Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi）向各酒店發信，宣布凡因「不可抗力因素」而無法離境的旅客，酒店應允許其繼續入住，而滯留旅客的住宿及相關費用將由政府承擔。有滯留當地的港人形容，攔截導彈的爆炸聲令「成間房都震埋」，因此打算轉往處於較安全位置的酒店。

憂酒店鄰近機場高危

有已滯留阿布扎比三天的港人在Threads發文指，原先居住的酒店鄰近機場及海邊，而很多攻勢都指向機場，且多數在海域引爆導彈，因擔心危險而打算轉到處於較安全位置的酒店。在阿聯酋政府宣布「包食包住」後，該網民坦言「轉（酒店）都轉得無負擔啲」。

港人直擊：導彈攔截聲如「杜比環迴立體聲」

發帖的港人又指，昨日（1日）攻擊有靜下來，一度以為機場會重開，但卡塔爾首都多哈今早又有6至7下大響聲，相信是攔截導彈造成，直言「我哋feel過，杜比環迴立體聲boom，成間房都震埋」，形容是「個心震到訓(瞓)唔著」，而昨日到大型商場買糧食，雖然9成店舖仍有營業，但人流是有減少。

從帖文的相片及航班網站可見，部分阿提哈德航空Etihad Airways航班已如常運作，包括前往阿姆斯特丹、巴黎、倫敦等航線。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
10小時前
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱特朗普：軍事行動或持續四周 中國外交部：有公民在德黑蘭死亡︱不斷更新
即時國際
3小時前
伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
00:41
伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
即時國際
3小時前
連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
飲食
7小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
6小時前
富貴視后75歲「忘年戀」舊愛罕談兩段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考慮人工受孕
富貴視后75歲「忘年戀」舊愛罕談兩段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考慮人工受孕
影視圈
8小時前
港男深圳睇男科被插住尿管屈錢 $48檢查費引入局 最終咁霸氣反擊竟成功退款｜Juicy叮
港男深圳睇男科被插住尿管屈錢 $48檢查費引入局 最終咁霸氣反擊竟成功退款｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
伊朗對阿聯酋發動襲擊。 美聯社
伊朗導彈反擊｜革命衛隊稱美軍已逾560人死傷 中情局6高官亡
即時國際
3小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
2026-03-01 15:30 HKT
先施再執一間！？上環店傳年底約滿結業 獲連鎖藥房頂租 百年百貨品牌將剩1分店......
先施再執一間！？上環店傳年底約滿結業 獲連鎖藥房頂租 百年百貨品牌將剩1分店......
生活百科
6小時前