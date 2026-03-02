伊朗局勢︱阿聯酋協助滯留旅客 酒店食宿費用政府「埋單」 滯留港人：轉酒店都無咁大負擔

伊朗局勢不穩，戰火波及周邊國家，其中熱門旅遊勝地及重要航空中轉站杜拜及阿布扎比亦受影響，大批旅客滯留，一眾受影響的港人均感到徬徨。阿布扎比文化及旅遊部（Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi）向各酒店發信，宣布凡因「不可抗力因素」而無法離境的旅客，酒店應允許其繼續入住，而滯留旅客的住宿及相關費用將由政府承擔。有滯留當地的港人形容，攔截導彈的爆炸聲令「成間房都震埋」，因此打算轉往處於較安全位置的酒店。

憂酒店鄰近機場高危

有已滯留阿布扎比三天的港人在Threads發文指，原先居住的酒店鄰近機場及海邊，而很多攻勢都指向機場，且多數在海域引爆導彈，因擔心危險而打算轉到處於較安全位置的酒店。在阿聯酋政府宣布「包食包住」後，該網民坦言「轉（酒店）都轉得無負擔啲」。

港人直擊：導彈攔截聲如「杜比環迴立體聲」

發帖的港人又指，昨日（1日）攻擊有靜下來，一度以為機場會重開，但卡塔爾首都多哈今早又有6至7下大響聲，相信是攔截導彈造成，直言「我哋feel過，杜比環迴立體聲boom，成間房都震埋」，形容是「個心震到訓(瞓)唔著」，而昨日到大型商場買糧食，雖然9成店舖仍有營業，但人流是有減少。

從帖文的相片及航班網站可見，部分阿提哈德航空Etihad Airways航班已如常運作，包括前往阿姆斯特丹、巴黎、倫敦等航線。