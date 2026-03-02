大班麵包等3公司及董事涉欠薪逾100萬元 遭票控103罪再押後至4月尾

高峰期有20多間分店的41年老字號「大班麵包西餅」於去年6月發公告宣布結業，3間與大班麵包有關聯的公司及董事，涉嫌拖欠員工薪金逾100萬元，遭勞工署票控共103項傳票罪。案件今在九龍城裁判法院再訊，控方透露，大班餐廳有限公司及母公司鴻和有限公司早前遭高院頒令強制清盤，申請將全部傳票押後至4月27日，待向高院申請繼續檢控程序，獲裁判官批准。

大班麵包西餅正遭呈請清盤

控方庭上透露，大班麵包西餅有限公司或會展開清盤程序，故申請押後至4月27日再訊，待確認有關事項及思考後續處理事宜。至於大班餐廳有限公司及母公司鴻和有限公司，早前遭高院頒令強制清盤，控方申請一同押後，待向高院申請繼續檢控程序。鴻和董事廖志強由律師代表申請一同押後案件，獲裁判官批准。

被告大班麵包西餅有限公司，被控75項傳票罪，包括38項沒有在到期日內付給工資，以及37項沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資。控罪指，被告身為僱主，在2025年7月31日故意及無合理辯解，而沒有在切實可行範圍內盡快，但在任何情況下不得遲於工資期最後一天的完結後7天，支付僱員的工資約63.3萬元。

已清盤大班餐廳及母公司共被控16罪

另於2025年6月24日身為被終止的僱員的僱主，在同年7月13日故意及無合理辯解而沒有在切實可行範圍內盡快，但在任何情況下不得遲於僱傭合約終止後 7 天，支付到期付給僱員的款項，即約44.5萬元。

被告大班餐廳有限公司，被控4項傳票罪，包括2項沒有在到期日內付給工資、及2項沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資罪，涉及金額約6.9萬元。

被告母公司鴻和有限公司及公司董事廖志強，各被控12項傳票罪，包括6項沒有在到期日內付給工資、及6項沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資罪，涉及金額約16.6萬元。

案件編號：KCS26903-27005/2025

法庭記者：黃巧兒