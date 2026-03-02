Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大班麵包等3公司及董事涉欠薪逾100萬元 遭票控103罪再押後至4月尾

社會
更新時間：16:11 2026-03-02 HKT
發佈時間：16:11 2026-03-02 HKT

高峰期有20多間分店的41年老字號「大班麵包西餅」於去年6月發公告宣布結業，3間與大班麵包有關聯的公司及董事，涉嫌拖欠員工薪金逾100萬元，遭勞工署票控共103項傳票罪。案件今在九龍城裁判法院再訊，控方透露，大班餐廳有限公司及母公司鴻和有限公司早前遭高院頒令強制清盤，申請將全部傳票押後至4月27日，待向高院申請繼續檢控程序，獲裁判官批准。

大班麵包西餅正遭呈請清盤

控方庭上透露，大班麵包西餅有限公司或會展開清盤程序，故申請押後至4月27日再訊，待確認有關事項及思考後續處理事宜。至於大班餐廳有限公司及母公司鴻和有限公司，早前遭高院頒令強制清盤，控方申請一同押後，待向高院申請繼續檢控程序。鴻和董事廖志強由律師代表申請一同押後案件，獲裁判官批准。

被告大班麵包西餅有限公司，被控75項傳票罪，包括38項沒有在到期日內付給工資，以及37項沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資。控罪指，被告身為僱主，在2025年7月31日故意及無合理辯解，而沒有在切實可行範圍內盡快，但在任何情況下不得遲於工資期最後一天的完結後7天，支付僱員的工資約63.3萬元。

已清盤大班餐廳及母公司共被控16罪

另於2025年6月24日身為被終止的僱員的僱主，在同年7月13日故意及無合理辯解而沒有在切實可行範圍內盡快，但在任何情況下不得遲於僱傭合約終止後 7 天，支付到期付給僱員的款項，即約44.5萬元。

被告大班餐廳有限公司，被控4項傳票罪，包括2項沒有在到期日內付給工資、及2項沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資罪，涉及金額約6.9萬元。

被告母公司鴻和有限公司及公司董事廖志強，各被控12項傳票罪，包括6項沒有在到期日內付給工資、及6項沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資罪，涉及金額約16.6萬元。

案件編號：KCS26903-27005/2025
法庭記者：黃巧兒

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱特朗普：軍事行動或持續四周 中國外交部：有公民在德黑蘭死亡︱不斷更新
即時國際
2小時前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
8小時前
港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮
港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
2026-03-01 15:30 HKT
昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
00:35
昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
突發
6小時前
富貴視后75歲「忘年戀」舊愛罕談兩段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考慮人工受孕
富貴視后75歲「忘年戀」舊愛罕談兩段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考慮人工受孕
影視圈
6小時前
粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 圍觀者拍片亮氣槍「助攻」
00:51
粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 大埔反黑組接手調查
突發
7小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
2026-03-01 09:00 HKT
連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
飲食
5小時前
伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
即時國際
1小時前