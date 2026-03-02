啟德體育園開幕一年 辦逾120場國際及本地活動 已成香港大型體育及娛樂盛事新據點

啟德體育園發布最新宣傳片，指開幕短短一年的啟德體育園，已成香港大型體育及娛樂盛事新據點。

體育園自去年3月啟用以來，已舉辦超過120場國際及本地大型活動，包括全運會及其他體育賽事、音樂及文化節目、社區參與活動，吸引本地市民及世界各地旅客到訪、帶動經濟發展。

園方表示，未來將有更多國際級體育文化盛事在此舉行，進一步鞏固香港作為亞洲盛事之都地位。