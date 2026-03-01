Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱滯留港人claim保險打定輸數? 保險業：戰爭引發損失 旅保一般不賠

社會
更新時間：19:13 2026-03-01 HKT
發佈時間：19:13 2026-03-01 HKT

美國、以色列2月28日聯合空襲伊朗多個地點。杜拜棕櫚島酒店亦遭飛彈碎片擊中起火，杜拜國際機場宣布暫停所有航班升降，多名身處杜拜的港人受影響滯留機場。保險業界人士提醒，戰爭、叛亂等情況普遍被列為旅遊保險的「一般除外責任」，相關損失將不獲賠償。不過，部分保險公司在特殊情況下或會「特事特辦」，提供彈性處理方案。

戰爭引起損失不理賠

保險業聯會行政總監劉佩玲指，基本上每張旅遊保單列有「一般除外責任」項目，適用於全部保障。保單合約中列明的「一般除外責任」，是指保險公司不會賠償由該些除外責任事項引起的損失。常見的除外責任包括戰爭、叛亂或政變等情況， ⁠若果旅客因為除外責任而取消行程或引致行程延誤，將不會受到保障。

保險業聯會提醒，每間保險公司發出的旅遊保單列明其保障範圍、條款細則及不保事項各有差異，所有實際的理賠個案應以受保人購買的保險及其保單條款作準。

滯留旅客應先聯絡保險公司

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄建議旅客應將人身安全放在首位。在索償方面，他建議旅客應第一時間主動聯絡保險公司或保險中介，尋求清晰指引。「最好就問一問保險公司有沒有什麼特別的指引。」他指出，部分保險公司在特殊情況下或會「特事特辦」，提供彈性處理方案，例如是否容許轉機到鄰近地區再安排返港。為免日後在索償時出現爭議，旅客應在作出任何決定前先向保險公司查詢，並盡量以電郵等方式保留書面溝通記錄，確保獲得清晰的回覆和保障。

保障關鍵：戰事前是否已身處當地

羅少雄表示，即使理賠，保障原則的關鍵在於旅客抵達當地的時間。如果旅客在戰爭尚未爆發時，已經身處該地區，其持有的旅遊保險保障依然有效。在這情況下，假如因突發的局勢變動而導致行程受阻，例如航班取消需要滯留，相關的額外住宿及交通費用，旅客仍然可以向保險公司索償。

不過，如果是戰爭已經爆發後才出發前往相關地區，保險公司通常不會承擔因戰爭引致的損失，「所有的保單都不會保障戰爭這件事情」。他解釋，不論是航班延誤、行程取消或其他相關損失，只要起因是戰爭，均不屬於保障範圍。

外遊警示導致行程取消可作索償

保險業聯會補充指，若旅客目的地因香港保安局發出紅色或黑色外遊警示而導致行程取消，受保人或可獲相應賠償。根據現行安排，旅客需先向旅遊服務供應商，例如航空公司、酒店等提出取消行程的退款申請。如未能成功退回款項，餘額可按旅遊保單條款向保險公司索償。若目的地發出黑色外遊警示，保單通常會涵蓋全部未能退回的行程費用；若為紅色外遊警示，則一般涵蓋一半費用。

旅遊保單必須在保安局發出外遊警示之前購買，方能享有保障。換言之，若警示發出後才投保，有關損失將不獲賠償。旅遊人士如有疑問，宜於投保前向保險公司或中介人查詢保單保障詳情，以免外遊時遇上突發情況而蒙受損失。

