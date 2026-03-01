伊朗局勢︱杜拜機場停擺 滯留港人感徬徨 街上無人無車不敢外出：唔知場仗要打幾耐!

【伊朗/哈梅內伊/杜拜/阿聯酋/空襲】美國、以色列2月28日聯合空襲伊朗多個地點，伊朗最高領袖哈梅內伊身亡。杜拜棕櫚島酒店亦遭飛彈碎片擊中起火，杜拜國際機場宣布暫停所有航班升降。多名身處杜拜的港人受影響滯留機場，部分人由航空公司安排臨時酒店住宿。《星島頭條》記者聯絡到兩位滯留當地的港人，均表示目前資訊混亂，不知機場何時重開，只能留在酒店等待進一步通知。

港人原定乘早機回港 惟機場已停擺

港人阿Yen與丈夫原定今日乘阿聯酋航空早機EK380返香港，但航班因機場暫停升降而取消。她指昨晚看到新聞時，酒店職員已通知他們機場已關閉、先不要前往，而滯留機場的旅客亦已分配到不同酒店暫住。

居住距離機場8分鐘車程的阿Yen表示，昨晚手機收到兩次防空警報，「聽到少少嘭嘭聲」，日間街道上行人和車輛寥寥可數，不過為保安全，暫時都留在酒店用膳，或在酒店附近便利店購買日用品和乾糧。她指已向入境處登記，對方向她提供中國領事館電話。

街道行人和車寥寥可數 港人不敢外出

據Yen了解，滯留杜拜的港人開設兩個WhatsApp群組互通資訊，兩個群組合共約18人，目前各人人身都安全。而阿聯酋航空通知她，表示能免費更改10日內的航班，惟目前未知杜拜機場何時重開。

另一位同樣滯留杜拜未能如期今早返港的沈小姐則與兩位小朋友身處沙漠區酒店，目前雖安全但今日要退房，續訂房間一晚要兩萬港元，但同時擔心搬到市區酒店有遇襲、或導彈碎片擊碎玻璃的風險，面臨兩難。她坦言「預唔到要住多幾多日，唔知場仗要打幾耐」，消息指市區仍不時傳出爆炸聲，故不知如何是好。

「預唔到住幾多日 唔知場仗要打幾耐」

沈小姐嘆稱，現時當地消息混亂，未知有否撤離計劃。她指一開始知道美國和以色列攻擊伊朗，但「無諗過會波及杜拜」，起初以為關閉杜拜機場是「預防性質」，沒想到會真的遭受空襲，現時人生路不熟「都唔知走去邊到好」。

沈小姐指續訂房間一晚要兩萬港元，但同時擔心搬到市區酒店有風險，面臨兩難。受訪者IG圖片

入境處接獲131名身在當地港人查詢

入境處回覆《星島頭條》查詢表示，截至3月1日上午8時，入境處共接獲131名身在當地的港人查詢 ，包括最新航班安排。所有查詢港人報稱身處安全地方。入境處會繼續與查詢港人保持聯絡，就其行程及航班資訊提供適切意見及可行的協助，並會繼續與公署、中國駐當地使領館及旅遊業監管局保持緊密聯繫，留意事態發展及積極跟進事件。

入境處又指，在外港人如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線或提交網上求助表格求助。

記者：陳俊豪