英雄聯盟︱韓國冠軍聯賽首度登港 移師啟德體藝館 粉絲進場感受電競魅力 ：現場沉浸式體驗非直播能比擬

電競遊戲《英雄聯盟》的韓國冠軍聯賽（LCK）首度移師海外，今明（2月28日至3月1日）兩天於啟德體藝館舉行。今日舉行的是LCK敗者組決賽，由BFX戰隊對賽DK戰隊，吸引各地電競愛好者赴港觀賽。《星島頭條》記者甫抵達啟德體藝館外，已見到大批觀眾排隊等候入場。不少人身穿支持戰隊的應援服、手持應援品，現場氣氛熱鬧歡騰。

韓女士專程北京來港親身感受獨特氛圍

專程從北京來港的韓女士，是第三次到現場觀看電競賽事，此前她亦曾於北京、韓國現場觀賽，今次專程為支持BFX戰隊而來。談及現場觀賽體驗，韓女士表示，與在家中觀看直播截然不同，身臨現場能更真切感受電競賽事的獨特氛圍。被問及對今日賽事勝負的看法，她坦言兩隊選手實力相當，難以預判賽果。對於連續多屆獲世界冠軍的選手Faker未能來港參賽，韓女士坦言略感失望，但亦表示理解。她還透露，觀看完賽事後，將前往欣賞同日舉行的SEVENTEEN演唱會，度過電競與音樂結合的一日。

另一位觀眾陳先生表示，自己是DK戰隊的支持者，格外看好隊中Showmaker（許秀）選手。他對LCK賽事首度登港予以高度肯定，認為這一舉措能讓更多粉絲近距離感受電競的魅力，同時也有助於電競文化在香港的傳播與推廣。

劉先生：現場沉浸式體驗非直播能比擬

正在香港讀書，自稱是Showmaker粉絲的劉先生，雖然買了明天總決賽的門票，但今日仍特意到場，體驗電競賽事氛圍。他指己平日雖然較少玩遊戲，卻一直密切關注電競賽事。談及現場觀賽的感受，劉先生表示，最大的不同是能與同樣熱愛電競的粉絲一同歡呼，這種沉浸式的體驗和氛圍感，是在家觀看直播無法比擬的，更直言「結果並不重要，享受過程最緊要」。對於LCK賽事首度登陸香港，劉先生認為意義重大：香港地理位置優越，對境外人士出入境亦更為便利，且他留意到香港政府有意將本港打造成賽事中心，範疇不單止體育，更涵蓋電競領域，認為這是很好的發展方向。

記者、攝影：張琦

