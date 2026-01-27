英雄聯盟︱韓國冠軍聯賽LCK Cup總決賽首度移師海外 2.28起一連兩日啟德體藝館開打（附購票詳情）
更新時間：15:43 2026-01-27 HKT
發佈時間：15:43 2026-01-27 HKT
發佈時間：15:43 2026-01-27 HKT
全球頂級電競賽事《英雄聯盟》韓國冠軍聯賽（LCK）首次移師海外舉行，選址香港啟德體藝館。賽事將於今年2月28日至3月1日，一連兩日上演，包括敗者組決賽及總決賽，屆時最強的兩支戰隊將獲得晉身世界級國際賽事──英雄聯盟全球先鋒賽的資格。
「全民電競嘉年華」設免費互動體驗專區
啟德體育園宣布，是次世界級電競盛事將伴隨「全民電競嘉年華」，開放予公眾免費入場，現場設多個互動體驗專區，包括戰隊攤位、官方及限定周邊商品銷售、主題打卡拍照專區、應援留言牆、Cosplayer同樂，以及贊助商體驗專區，讓公眾一同感受電競熱潮。
賽事/售票詳情：
- 日期：2026年2月28日–3月1日
- 時間：16:00
- 地點：啟德體藝館
- 票價：港幣$1,688 / $1,388 / $1,188 / $888 / $688 / $488
PAYKOOL優先發售
- 日期：2026年1月29日
- 時間：10:00–20:00
- 購票平台：快達票
快達票 / 大麥網公開發售
- 日期：2026年1月30日
- 時間：10:00起
最Hit
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
2026-01-25 09:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
2026-01-25 10:00 HKT