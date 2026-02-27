2元乘車優惠｜「兩蚊兩折」4月實施 已完成八達通閘機調整 勞福局：踏入最後一公里

【2元乘車優惠/財政預算案】新一份《財政預算案》日前發表，勞工及福利局局長孫玉菡今（27日）舉行記者會，闡述《預算案》相關措施。去年《預算案》提出長者2元乘車優惠今年4月起改為「兩蚊兩折」，孫玉菡表示，當局過去一年持續推進技術準備，已完成所有八達通閘機調整及試行工作，詳情適時公布，形容工作進度已去到「最後一公里」。

票價高於10元則繳付全額車費的兩折

政府於去年《預算案》提出，收緊長者2元乘車優惠，在受惠對象維持不變的前提下，改為推行「兩蚊兩折」優惠，即票價低於或等於10元維持繳付2元車費，票價高於10元則繳付全額車費的兩折，並設每月240程為上限。

2026加價︱2元乘車優惠 2026年4月起實施「2元2折」優惠

2026年4月實施

$10以上車程：按原票價的20%（2折）收費

程數限制：每月上限240程(約每日8程)

$10或以下車程：繳付$2

孫玉菡：靠高才通而非金錢吸引人才

對於有立法會議員不滿新一份《財政預算案》繼續削減社福界的開支，孫玉菡表示，去年預算案要求非政府社福機構在3年內累計削減7%的撥款，局方已推出多項措施協助179間受資助的社福機構，包括為大部分中小型機構承擔4%的開支縮減，使其實際只需自行承擔3%，而大型機構則自行提升效率以達至削減7%的目標。

他又指，政府亦在行政安排上「拆牆鬆綁」，例如以往機構申請其他政府部門基金需進行成本分攤，現已取消相關要求，讓機構更靈活運用資源。他表示，已與社福界議員保持溝通，並會研究在資源運用上能否再作調整，協助機構更有效支援有需要人士。

至於今年預算案沒有針對吸引人才投放資源的原因，孫玉菡解釋，本港不是依靠投放資源吸引人才，而是用政策吸引，包括高才通計劃。他指，需要投入的資源主要是用於人才辦，而局方的恆常開支已經包含人才辦的開支，不需要預算案額外撥款。

記者：張琦、蔡思宇

攝影：何健勇