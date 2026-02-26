預算案2026｜長者醫療券逾10年無加碼 議員批嚴重滯後：醫管局高層不斷加薪 陳茂波稱資源有限

新一份《財政預算案》出爐，財政司司長陳茂波今早（26日）到立法會財委會簡報政策及回應議員提問。有議員關注長者醫療券多年維持於2000元水平，金額嚴重滯後；陳茂波回應指，資源須保持平衡，指今年領取綜援、高齡津貼（生果金）等人士提供額外一個月津貼，所動用的資源遠超過單純增加醫療券金額。

陳凱欣：2000元長者醫療券十年無調整

選委界議員陳凱欣表示，預算案令小市民及中產階層在醫療方面感到失望，指長者醫療券金額自2014年起一直維持在2000元，十年未有增加，但公共醫療收費卻不斷加價，「唔加1000元，都加500元，令長者可以有多些支援。」

她又質疑，醫管局2026/27開支預算高達1031億元，但翻查醫管局年報，員工成本佔658億元，「最高層5位人員的年薪，高過晒你哋在坐每一位（官員），其中一位總監加薪15%，年薪636萬元」，認為政府應要求把專項撥款放在前線醫療服務，畀市民感覺唔係肥上瘦下，把錢用在市民身上。」

陳茂波回應時強調，政府在公共醫療方面的補貼已超過九成。他指出，今年預算案中為領取綜援、高齡津貼（生果金）等人士提供額外一個月的一次性津貼，所動用的資源遠超過單純增加醫療券金額。他解釋，在資源有限下，需作出多重考慮及平衡，以令更多市民受惠。他又指，相較於調整單一項目，向基層市民及長者「出雙糧」、增加免稅額等覆蓋面更廣，是更能令市民受惠的選擇。

陳勇關注如何強化本港電力能源 陳茂波：善用市場資源

民建聯陳勇指出，穩定的電力與強大算力是社會關注重點，政府在投放大量資源於創科發展時，亦應鞏固及強化本港的電力能源基礎。他建議為本港可再生能源相關基建打好基礎，並投放更多投資。

陳茂波表示，香港發電能源相當部分依賴進口，而國家在風力發電、光伏能源等方面領先全球，因此本港的用電安排，應朝向更大程度利用大灣區的綠色能源。

葉傲冬關注會否制訂轉移外匯基金盈餘指標

預算案提出從外匯基金分兩期轉撥共1,500億元，支持北部都會區及其他基建項目。民建聯葉傲冬形容有關舉措「破格」，關注會否制訂轉移外匯基金盈餘指標。陳茂波指外匯基金是維繫香港金融穩定的重要部分，累積數千億盈餘，考慮到去年投資回報達3,300億，除投資外，本港亦要發展北都、做好基建、引入產業，認為轉撥到支持北都亦屬投資，政府本來已有機制管理外匯基金儲備，日後亦會按機制辦事，並強調外匯基金非常穩定。

若宏志閣業主達成由政府收購共識 黃偉綸：現金流足以應付

預算案亦預留40億元用作宏福苑長遠安置方案。工聯會鄧家彪指出，至今有70名宏福苑宏志閣業主向他表達，希望政府收購宏志閣。財政司副司長黃偉綸表示，若未被大火波及的宏志閣業主達成高度共識希望由政府收購，需要額外9至10億元，到時政府將在立法會按程序申請撥款。又指，目前40億資金足以應付未來幾年的安置安排，若宏志閣業主快速達成共識，現金流都足以應付。

選委界議員姚柏良表示，認為現時維港兩岸的大廈相對以往暗淡，關注可否鼓勵大廈投放資源，因應各自企業文化設置燈光點綴。陳茂波回應指，可以探討有關建議，又指幻彩詠香江將會「變陣」，變為在不同地區有3D光影巡禮。



對於北部都會區等大型項目所需的龐大資金，陳茂波強調，除政府投入外，更重要是運用市場資源及力量。他提出，政府可透過與地產或龍頭企業等擁有龐大土地或資金的持份者合作，以共同投資等公私營協作模式，推動發展項目。他認為，這是推動香港未來發展最有效的方法之一。

陳沛良質疑資慳錢未到數 黎志華：非所有經常開支都削減

保險界陳沛良詢問，2025至26年度透過「資源效率優化計劃」將節省約117億元的經常開支，而本年度再節省78億，預計節省195億經常開支。然而，若按經常性開支5,997億的2%計算，節省金額應約為120億，與195億的目標相差約70多億，詢問這筆差額將如何實現。

財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華表示，並非所有政府經常開支都會被削減。其中超過千億元的開支，如社會福利（長者生活津貼、綜援）和法定支出（如公務員退休金），不受削減影響。他指出，真正受削減計劃影響的開支基礎約為4,000多億元，按此基礎計算，每年削減2%約等於80億元。但保證節流目標「一定做得到」，因政府在向各部門分配資源前，已預先扣除了2%的金額。事實上，在2024至25年度，各部門在被削減預算後，還額外節省了超過130億元。

記者：李健威

攝影：劉駿軒