財政預算案2026︱「牛肉乾」加價阻嚇見效？本年度料罰少6000萬 2元乘車補貼額增逾兩億

財政預算案2026今日（2月25日）發表，今年綜合帳目錄得29億盈餘。翻查政府財政總目與交通相關事宜，本財政年度交通違例事項定額罰款（俗稱「牛肉乾」）收入，修訂預算為7.7億元，比原預算略低，也比上個年度低約6千萬元。

財政預算案2026︱「牛肉乾」今年起加價

一般違例泊車的「牛肉乾」罰款，由今年元旦日起，由320元加至400元，是自1994年以來首次調高。其餘19項與道路安全相關違例事項的定額罰款亦調高，超速駕駛時速比限制高出15公里每小時或以下，罰款由320元加至480元；超出每小時45公里的速度駕駛，罰款由1,000元加至1,500元。未知是否因新措施阻嚇力增加，駕車人士不敢違例之故。

財政司司長陳茂波。

財政預算案2026︱2元乘車優惠補貼額 上升逾兩億元

另一方面，政府去年提出修訂長者2元乘車優惠，改為「2元兩折」，今年4月起實施，另外嚴打違規濫用。今年是政策改動前最後一個財政年度，據財政總目，「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」本年度開支為46.5億元，比上年度增加2.6億元。

財政預算案2026 即睇支援措施詳情：