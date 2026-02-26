預算案2026｜曾指不能隨意動用外匯基金 許正宇 : 轉撥1500億入北都屬投資基建 不影響財政穩健

新一份《財政預算案》已發表，提出從外匯基金轉撥1,500億元至基本工程儲備基金，用於支持北都及其他基建投資。財經事務及庫務局今（26日）舉行記者會，財經事務及庫務局局長許正宇指出，是次撥款涉及基金在去年的額外收入部分，且並非全部提取，而且轉撥後基金仍有增長。

2021年曾指不能隨意動用外匯基金 許正宇: 今次用在投資基建

許正宇曾於2021年回應立法會提問時指出，金融市場敏感，隨意動用外匯基金可能動搖市場對聯繫匯率的信心。他稱今次做法與以往原則一脈相承，是次考慮動用外匯基金的前提，是確保有足夠能力維持金融穩定。當年討論的背景為是否動用外匯基金應對疫情下的經常性開支，而外匯基金的長期性應避免用於支付營運開支。因此，今次的回撥安排有明確界定，資金只會用於工程項目及相關投資，他強調「開支」與「投資」在本質上存在差別。

對於為何過去未考慮類似撥款，而今年認為條件符合，許正宇解釋，之前動用外匯基金指的是用在日常或營運開支上，今次是用在投資方面，尤其是基礎工程建設上，從另一個角度看，有基礎建設之後，可以令經濟更多元化、有更多產業，同時提升整體經濟的抗風險能力，是穩健做法。

許正宇：今次撥款僅涉基金去年部分額外收入

許正宇解釋，外匯基金的存在是維持金融穩定，其資產需要具備一定流動性。他指出，是次撥款涉及基金在去年的額外收入部分，且並非全部提取，轉撥後基金仍有增長。他認為，將該筆款項用於北都這類長遠投資，與外匯基金保持流動性以維護金融穩定的工作和目標並無衝突。

財庫局常任秘書長（庫務）黎志華補充，北都發展年期長遠，政府採取多元融資方法處理。除土地收入外，因應近年賣地收入減少，政府已透過發債填補資金缺口。是次預算案建議動用外匯基金，是希望為未來兩年推動北都及其他基建投資。同時，政府亦積極鼓勵私人市場參與，旨在充分善用市場資源，加快北都發展，而非純粹用政府資源。

黎志華：這次轉撥不是恆常機制

黎志華亦表示，外匯基金轉撥會依足外匯基金條例進行，先獲外匯基金諮詢委員會同意，再經行政長官會同行政會議批准，但具體時間表未能透露，目標是在2026/27年度完成轉撥。

對於外匯基金轉撥是否存在具體觸發準則，如是否僅在進行大型基建項目時，或當外匯基金收入達到特定水平時才會啟動轉撥，黎志華表示，外匯基金的主要功能是捍衛港元及保障香港金融穩定，假如政府要從外匯基金轉撥資金，首先確定這兩個基本原則和目的不受到影響，重申這次轉撥不是一個恆常機制。

記者：曹露尹

攝影：劉駿軒