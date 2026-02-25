財政預算案2026︱汽車會：「一刀切」打擊換購意欲 電動車市場「陣痛」相當激烈

新一份《財政預算案》今日（25日）出爐，宣布電動車「一換一」計劃將於3月31日完結後不再延續。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培向《星島頭條》表示，明白政府有財政考慮，但認為「一刀切」做法將嚴重打擊市民換購電動車意欲，導致電動車市場迎來「半年以上寒冬」，甚至或多或少與國家推動新能源車政策背道而馳。

車主卻步轉買混能車 庫房稅收同樣減少

李耀培指，「一換一」為車主提供關鍵換車誘因，但在「一換一」取消後，本來車價僅廿多萬的電動車，即時急升至三四十萬，車主自然會卻步。他預計，大部分現有油車車主會選擇延後換車，或轉為考慮混能車（Hybrid）。他認為混能車既省油，又無需擔心充電問題，對於許多家中無法安裝充電樁的車主來說，吸引力大增。他坦言，若市民轉買混能車，甚至不買新車，政府庫房稅收同樣會減少，未能達到其財政目的。

配額有炒價 李耀培：疑為車行促銷

李耀培形容，政府突然取消優惠，卻無提供任何過渡或替代方案，對市場造成的「陣痛」將非常劇烈，又笑言「MG代理話半年寒冬係保守咗」。他建議政府須採取全面組合措施，以減低對市場和車主影響，包括加速增建快充樁，縮短排隊輛候充電時間；亦可仿效國內政策，豁免部分隧道費、橋費等形式鼓勵市民轉用電動車。

對於市場上「一換一」配額被炒賣至4、5萬元，李耀培認為現象「唔正常」，亦懷疑是車行促銷手法。他呼籲準備換車的市民可先觀察一段時間，不應為趕「尾班車」而助長炒風。

莊豪鋒不解：與推動電動車普及化背道而馳

實政圓桌莊豪鋒亦對電動車「一換一」計劃突然取消表示不解，他認為有關決定與推動電動車普及化的原意背道而馳，形同「左手打右手」，市民無所適從。他批評政府只給予市民短時間考慮，未能提供足夠誘因讓車主轉用電動車，建議將計劃延長一年，並按比例下調寬減上限。

