財政預算案2026︱電動車準車主趕「預購死線」 請假買心頭好：睇啱就扑鎚

突發
更新時間：18:14 2026-02-25 HKT
發佈時間：18:14 2026-02-25 HKT

最新一份財政預算案今日（25日）公布，電動私家車首次登記稅優惠（電動車「一換一」補貼）今年3月底屆滿後不再繼續，多間車行隨即在社交平台發帖，指最遲要在今日訂購電動車才可趕上尾班車，享有「一換一」補貼，並延長陳列室的營業時間至午夜12時。《星島頭條》記者今午在沙田一間電動車車行，見到多名車主到場睇車，有車主更趕及「預購死線」，專程請假到車行買車，「睇啱就扑鎚喇，應該可以慳到15、16萬」。

市民鄭先生得悉電動車「一換一」稅務寬免即將屆滿，立即放低手上的工作趕到車行睇車，並不斷向職員了解有關詳情。他指自己心儀的電動車是豐田bZ3X，售價約$23萬，雖然「一換一」補貼計劃在3月底屆滿，但處理有關文件包括新車出牌需時，所以變相今日是「預購死線」，「我睇資料好似話要今日決定，如果啱就直接出埋，睇啱就扑鎚，應該可以慳到15、16萬」。被問到今次的財政預算案，他指自己並不是受惠的一群，僅在免稅額及薪俸稅方面有少少幫助，「今次唔係幫到太多，我哋受惠唔到」。

市民蘇小姐亦專程到車行睇車，希望可趕上尾班車，享有「一換一」補貼，「（電動車）都係未來大趨勢，都係要換㗎喇」。

相關新聞 : 財政預算案2026︱電動車「一換一」3.31後取消！須趕及尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減

多間車行延長營業至午夜12時

財政司司長陳茂波公布新一份財政預算案，當中提到考慮到現時電動私家車技術成熟、供應充足、車款選擇增加和價格逐漸下調，電動私家車已具備市場競爭力，電動私家車的首次登記稅寬減安排在3月底屆滿後不再繼續。本港有多個電動車品牌或代理商隨即在網上發文，呼籲市民「趕尾班車」，宣布今日延長陳列室的營業時間至午夜12時，包括Tesla、BYD、萬事得及寶馬等。
 

