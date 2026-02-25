財政預算案2026︱電動車「一換一」3月底屆滿 配額有價有市 油車主天價$6.8萬放配額

財政預算案2026︱新一份《財政預算案》今日（25日）發表，財政司司長陳茂波宣布電動車「一換一」計劃將於3月31日完結後不再延續。大量有興趣換電動車的油車車主或首次買車人士，紛紛希望趕及3月31日前「死線」買到心頭好，否則會失去電動車首次登記稅寬減，金額最高達17.25萬元。

一換一配額有價有市 有車主天價$6.8萬放售

從網上放售「一換一」配額的社交平台群組可見，配額絕對稱得上「有價有市」，大批擁有油車的車主發帖，以約3萬至高達6.8萬元的「天價」，放售「一換一」配額。同樣地，有不少準車主也發帖「收一換一」配額，冀趕上「尾班車」。

《財政預算案》宣布，電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車的首次登記稅將繼續獲全數寬免至2028年3月31日。電動私家車的首次登記稅寬減，包括「一換一」計劃，則會在2026年3月31日屆滿後不再繼續。

政府實施一次性安排 4.1前交齊文件照享優惠

環境及生態局表示，現行的汽車首次登記程序維持不變。於2026年4月1日或以後提交首次登記申請（以運輸署接獲填妥的申請表及所需文件的日期為準）的電動私家車將不再享有首次登記稅寬減。

政府會實施一次性的安排，在2026年2月25日或之前已訂購的電動私家車、或已由車主安排付運來港自用的電動私家車，如未及於2026年4月1日前辦理首次登記，但相關的本地註冊分銷商／註冊進口者／車主向運輸署提交所需證明文件，申請按調整前的寬減額繳付汽車首次登記稅，而有關申請經運輸署核實批准，該電動私家車仍可享修訂前的首次登記稅寬減額。

本地註冊分銷商／註冊進口者／車主必須於2027年2月24日或之前提交申請，方可按上述一次性的安排，以調整前的寬減額繳付汽車首次登記稅。