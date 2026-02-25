涉收賄逾6.7萬元向競爭對手轉介3客戶 秘書公司前總監被控欺詐等8罪

59歲秘書公司前總監在2021年至2023年間，涉嫌收受賄款共逾6.7萬元，以私下將公司3個客戶轉介予競爭對手，遭廉署檢控代理人接受利益及欺詐共8罪。案件今早在東區裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯，辯方申請將案件押後至4月9日，待索取法律意見及檢閲文件，獲裁判官批准，期間被告准以5萬元現金保釋候訊，另不得離港及接觸證人。

被告蘇淑儀，報稱前方圓企業服務集團(香港)有限公司(方圓)前公司秘書部總監，被控6項代理人接受利益及2項欺詐罪，指她於2021年3月至2023年12月期間，收到3個客戶的服務要求，包括擬備年度內部監控檢討報告、起草年報，以及公證和文件加簽服務，但無合理辯解而收受卓富德企業服務有限公司的董事賄款共逾67,000元，以私下將上述3個方圓的客戶共40萬元之合約轉介予卓富德；另涉嫌向上述其中1個客戶訛稱方圓無法為該客戶提供服務，並意圖詐騙而誘使該客戶以共30,000元委聘卓富德提供服務。

案件編號：ESCC493/2026

法庭記者：黃巧兒