財政預算案2026︱「幻彩詠香江」成歷史 推全新「光影巡禮」取代 旅發局獲撥款逾16億元

政府早在2024年《財政預算案》已宣布旅發局將重新打造「幻彩詠香江」燈光音樂匯演，但一直未有下文。財政司司長陳茂波今日（25日）宣讀新一份《財政預算案》，表示去年「光影匯．中環」大型3D光影廣受歡迎，旅發局將推出以光影巡禮為主題的全新表演，取代「幻彩詠香江」，在全年不同日子和地方舉行。旅發局主席林建岳歡迎《財政預算案》撥款支持旅發局工作，會善用資源與業界及各界夥伴合作，全力吸引高增值過夜旅客訪港。

來年會向旅發局撥款逾16億元

陳茂波說，去年訪港旅客人次上升一成二，為相關行業創造商機及就業機會。來年會向旅發局撥款16.6億元。他指旅發局將加強向具潛力的客源市場推廣，包括廣東省以外的內地城市，以及東盟、中東等新興市場，吸引更多過夜旅客；亦會積極推動更多各類型的會議、展覽及獎勵旅遊在港舉行。去年訪港郵輪達189航次，按年增加26%，旅發局會進一步吸引更多國際郵輪將香港納入行程。

增撥10億元活化歷史建築

歷史建築承載着香港的城市文化，政府已推展了24個保育項目，當中四個更獲得國際獎項，並為80多幢私人歷史建築的維修提供資助。政府會向「保育歷史建築基金」增撥10億元，以繼續推動相關工作。

政府消息人士指，保育歷史建築基金於2016年成立，至今已經資助36億，包括活化歷史建築夥伴計劃、歷史建築維修計劃等，預計今年底或明年初將用盡所餘基金，因此政府今年向基金撥款10億元，其中7億元將用於推動活化歷史建築夥伴計劃，另外3億將用於其他項目。活化歷史建築夥伴計劃至今有24個項目，其中14個項目正在運營，截至今年1月，該計劃下的項目已經吸引1280萬訪客。

消息：推更多特色節慶活動 包括中秋節和萬聖節

來年政府會向旅發局撥款16.6億元，用於其全年的開支，包括舉辦活動、宣傳和擴展新市場等。政府消息人士指，今年撥款較去年增加34.5%，希望能吸引更多旅客來港，包括過夜旅客，預計今年共有5380萬人次旅客訪港。

消息人士指，旅發局將推出更多特色節慶活動，包括中秋節和萬聖節，以吸引更多內地和海外旅客。

旅發局將逐步推出以光影巡禮為主題的全新表演，包括在大型節慶舉行，以及在一些特色的地方作更長期的表演，例如中環和尖沙咀。消息人士指，待今年稍後全面推出全新表演後，「幻彩詠香江」才會正式停止。

加強向具潛力客源市場推廣

旅發局將加強向具潛力的客源市場推廣，包括廣東省以外的内地城市，例如北京、上海，以及東盟、中東等新興市場。在推動中東市場方面，消息人士指，穆斯林認證餐廳已由2024年初的100間上升至現在的190間，去年中東訪港旅客按年增長37%，今年1月有9700人中東旅客訪港，按年上升78%。中東旅客人均消費亦較普通旅客高1倍，約為1.13萬。

林建岳歡迎：全力吸引高增值過夜旅客訪港

旅發局主席林建岳歡迎《財政預算案》公布於 2026-27年度撥款16.6億元，支持旅發局宣傳及推廣工作，推動香港旅遊業長遠發展。他表示，旅發局將善用政府撥予的資源，與業界及各界夥伴合作，全力吸引高增值過夜旅客訪港，並致力鼓勵旅客延長留港時間及增加消費，提升旅客對香港的體驗，吸引他們一訪再訪，讓各行各業也能從中受惠，以進一步鞏固旅遊業對本港社會及經濟的貢獻。」



旅發局會運用政府撥出的資源積極透過多元化客源市場投資，開拓新客群，全力吸引高增值過夜旅客；同時持續支持旅遊及相關業界長遠發展，包括大力推動會議、展覽及獎勵旅遊和郵輪旅遊、推廣大灣區旅遊品牌及「一程多站」行程等，同創商機；並會加強全球宣傳推廣以展現香港獨有體驗，以及提升大型盛事規模與吸引力，從而突顯香港優勢，鞏固香港旅遊競爭力。

