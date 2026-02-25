Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026︱綜合帳目計及發債 提早恢復平衡 預測今年本港經濟增長2.5%至3.5%

更新時間：11:33 2026-02-25 HKT
發佈時間：11:33 2026-02-25 HKT

財政預算案2026今日（25日）發表，財政司司長陳茂波表示，本港的公共財政狀況改善較預期快，經營帳目恢復盈餘預測，綜合帳目提早恢復平衡，讓政府在力所能及的範圍內，可適度增加對市民和中小企的支援。又預料今年本港經濟增長2.5%至3.5%，整體通脹率1.8%；在2027年至2030年間，香港經濟平均每年實質增長3%，基本通脹率為平均每年2%。

綜合帳目計及發債所得 提早恢復平衡

陳茂波表示，過去一年經濟和資本市場向好令稅收增加，加上強化版財政整合計劃漸見成果，本港的公共財政狀況改善較預期快。今年度的經營帳目恢復盈餘，綜合帳目計及發債所得，亦提早恢復平衡，讓政府在力所能及的範圍內，可適度增加對市民和中小企的支援。

若美國減息步伐較預期慢 環球金融市場樂觀情緒或受影響

陳茂波續指，國際大環境錯綜複雜。主要先進經濟體反覆的經貿政策，繼續為全球貿易帶來不確定性。若美國減息步伐較預期慢，現時環球金融市場的樂觀情緒或會受影響。

2027年至2030年間平均每年實質增長3%

在香港經濟增長方面，陳茂波指出，綜合對目前環球和本地經濟形勢的研判，預測今年香港經濟增長2.5%至3.5%。物價方面，陳茂波表示外圍價格壓力可控。隨着本地經濟持續擴張，今年通脹預計略高於去年。我們預測今年基本通脹率和整體通脹率分別為1.7%和1.8%。

中期而言，部分主要經濟體的保護主義持續，環球經濟繼續碎片化。然而，「全球南方」崛起，世界貿易與投資版圖重塑將為香港帶來更多新市場和增長點。陳茂波預測香港經濟在2027年至2030年間，平均每年實質增長3%，基本通脹率為平均每年2%。

陳茂波指，今年是「十五五」開局之年，香港將主動對接「十五五」規劃，更好融入和服務國家發展大局，並繼續積極參與粵港澳大灣區建設。政府致力擴充經濟容量和提升競爭力，加快發展北部都會區，以人才和創科驅動增長，因地制宜發展新質生產力，推動經濟高質量發展。

