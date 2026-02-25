財政預算案2026．直播︱成立「稅務政策諮詢委員會」檢討稅制 更好支持經濟發展

《財政預算案2026》今日（25日）上午11時公布。財政司司長陳茂波早前指，受惠印花稅收入增加，本財政年度經營帳目可提前恢復盈餘，綜合帳目相信只有低位赤字，甚至有盈餘。外界關注今年預算案會否「派糖」，包括提高薪俸稅退稅、差餉寬免、子女免稅額等。《星島頭條》持續更新現場重點，助讀者了解預算案最新資訊。

預算案建議 優化向僱主追討拖欠供款程序 保障僱員權益

【11:59】財政司司長會成立並主持「稅務政策諮詢委員會」，廣納工商專業界別人士的意見，使香港的稅務政策更好支持經濟發展。

【11:54】就加強規管放債人，政府將於下月發表諮詢結果及具體措施，以處理過度借貸問題及更好保障市民。

【11:53】積金局建議優化向僱主追討拖欠供款的程序，以保障僱員權益，並為受託人及相關服務供應商在投資強積金方面增加彈性。積金局今年諮詢持份者後，政府會提交條例修訂草案。

【11:47】為優化營商環境及方便企業進行內部重組，政府建議放寬集團內部資產轉讓的印花稅寬免準則，以擴大合資格的關聯法人團體範圍。將於年內提交條例修訂草案，有關建議適用於即日起簽訂的文書。

「打風不停市」為庫房帶來額外25億元收入

【11:43】政府會推進人民幣國際化，定期發行不同年期人民幣債券，積極研究加快落實在港推出國債期貨。

【11:42】陳茂波指，港交所2024年9月實施「打風不停市」安排以來，有7個交易日在惡劣天氣下如常開市，確保了市場流動性，並帶來約25億元印花稅收入。為持續優化證券市場，吸引發行人和提升市場效率，港交所將推進以下工作：

1. 在第一季就修訂「同股不同權」企業上市要求、便利海外發行人第二上市、優化首次公開招股流程，以及為生物科技和特專科技公司申請上市提供更多彈性等諮詢市場；

2. 在上半年落實完善結構性產品上市框架，以及就推動「T+1」結算周期的具體實施方案諮詢市場；以及

3. 改革證券市場每手買賣單位，以及聯同證券及期貨事務監察委員會（證監會）和業界在年内推出無紙證券市場制度。

政府亦會推進下一階段改革，包括優化上市公司持續規管架構；為海外公司來港第二上市提供具體指引；納入更多海外市場為認可交易所；以及繼續與市場探討為退市或需特殊處理股份提供場外交易平台。

【11:27】政府正研究進一步推動在北都持有土地的發展商，聯同科技或先進製造企業向政府提出合作發展方案。期望通過三方合作，引導相關的土地和企業資源對接香港重點發展產業方向，讓商界更深度參與香港經濟的創科轉型，合力加速北都發展。

政府也會向立法會申請注資一百億元予河套園區公司以加速園區發展，包括引入市場力量加快發展第一期餘下地塊；提供重要基礎設施；進一步加強對初創企業的支持，以及成立創投基金。新田科技城是河套的延伸，與河套香港園區形成上中下游協同發展，構建完整的產業生態圈。政府今年將成立專屬公司推動開發，並向立法會申請注資一百億元起始資金，同時帶動市場資源提速發展。【11:20】僱員再培訓局，將會升格為技能提升局，提升僱員的競爭力。統計處將會推出新的網上數據平台；政府將會利用AI提升公共服務水平，包括交通、就業服務等，以及水浸預警。

預算案「派糖」力度增？陳茂波：可適度增加對市民和中小企支援

【11:18】此外，財政司司長會成立並主持「AI+與產業發展策略委員會」，為AI帶動產業轉型及發展訂定策略，創造有利條件，並邀請專家、學者、企業及園區公司等參與，初期將聚焦生命健康及具身智能。

預算案公布 升格僱員再培訓局為「技能提升局」

【11:15】財爺提到，行政長官將率領跨局跨部門專班，帶領香港主動對接「十五五」規劃，並首次制訂香港的五年規劃。我們會更積極融入和服務國家發展大局，以有為政府結合高效市場，推動經濟朝高質量、高增值、多元化的方向前行。

【11:08】陳茂波預測香港經濟在2027年至2030年間，平均每年實質增長百分之3，基本通脹率為平均每年百分之2。預測今年本港經濟增長2.5%至3.5%，整體通脹率1.8%。

【11:02】陳茂波指，預期今年經濟勢頭持續良好。今年度的經營帳目恢復盈餘，綜合帳目計及發債所得，亦提早恢復平衡，在力所能及的範圍內，可適度增加對市民和中小企的支援。

今年《預算案》封面顏色為紫色，陳茂波解釋，這寓意在瞬息萬變的外部環境中，香港經濟內生動力不斷增強。政府去年預計，本年度會錄得約670億元赤字，但陳茂波早前已預告經營帳目可提前一年恢復盈餘。公共財政狀況有改善，政界預期今年「派糖」力度會增加，相信薪俸稅退稅、住宅差餉寬免等紓困措施會延續；多個政團亦要求提高子女免稅額，相信《預算案》會有著墨。

此外，政府劃撥款約2億元成立「北都城鄉共融基金」，推動鄉郊文化旅遊，識別具商業吸引力項目，發展一日遊或深度遊等，北部都會區超過200條鄉村將包括其中。

不過，部分措施料不會推行，例如派消費劵、用強積金置業等。電動私家車「一換一」稅務寬減計劃去向亦備受關注，由於電動車普及程度已大增，政府今年有機會進一步減少優惠，觸發車行近月以「最後機會」作招徠促銷，不少車主「趕尾班車」換電動車。

公務員有望「重獲」加薪

至於公務員加薪問題，去年《預算案》罕有公布行政、立法、司法機構一致凍薪，並叫停薪酬趨勢調查。據了解，政府今年會按既定機制決定公務員調薪，即由薪酬趨勢調查委員會進行調查，再交由行政長官會同行政會議決定。

▼財政預算案2026︱電動車「一換一」計劃可延續？▼