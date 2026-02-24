鹹田灣露營逼爆︱漁護署考慮應否引入預約及收費制 西灣等作為試點

農曆新年長假期間，西貢多個露營熱點爆人滿之患，疑再現亂拋垃圾，有人非法生火等亂象，惹起社會關注。漁護署表示，正考慮應否引入預約及收費制等，下半年諮詢立法會，並考慮是否將西灣等作為試點。

漁護署助理署長陶文慧今早（24日）在電台節目中表示，漁護署在農曆新年前已預計郊外露營地會有較多人前往，並已作出部署，包括加強巡查及及宣傳，在一些營地，如西灣等會有導賞員，亦有加強收集垃圾及清潔工作。

鹹田灣營地年初六早上狀況。漁護Facebook

漁護署已在熱門露營地鹹田灣增設垃圾收集設施及運送垃圾。漁護署Facebook

陶文慧相信宣傳教育工作有一定成效，看到旅客愈來愈願意配合，包括遵守露營守則。資料圖片

漁護署自2月14日黃金周起，按計劃安排人員在熱門地點進行宣傳教育、巡邏執法。漁護署Facebook

研需要為營地設定可容納上限

她又稱，巡查發現遊客離開後，營地很快便已回復，不見有嚴重破壞情況，認為情況可以受控。截至昨日，署方共就32宗個案執法，包括亂拋垃圾、非法生火等，當中較多涉及亂拋垃圾。她相信宣傳教育工作有一定成效，看到旅客越來越願意配合，包括遵守露營守則，做到「垃圾自己帶走」。

不認為營地超出承載量：沙灘面積非常大

陶文慧表示，營地承載量「不是過度」，稱鹹田灣和西灣營地屬於「大型營地」，可容納超過50個帳篷的說法只屬「分類」而非「上限指標」，而沙灘面積非常大，形容「空間上不是問題」。

陶文慧又指，正考慮應否引入預約制及收費，包括是否需要為營地設定可容納上限，會參考海外或本地例子，及會考慮是否將西灣等作為試點，下半年諮詢立法會，未來數月會檢討及收集更多數據，再落實細節，是否需要遊客地址及按金等都需要考慮。她又稱，網上預約的方法會比較方便，但涉及營地管理，如署方或需安排人手在場核對預約等，署方正制定長遠管理方法。

