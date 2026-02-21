Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

漁護署巡視西貢營地 衞生及秩序未見嚴重問題 共檢控20宗違規個案

社會
更新時間：13:19 2026-02-21 HKT
發佈時間：13:19 2026-02-21 HKT

漁護署今日(21日)表示，西貢東郊野公園內的鹹田灣、西灣及浪茄灣等熱門營地使用情況大致正常，惟截致今日相關地點共錄得20宗亂拋垃圾及非法生火等違法個案。

營地秩序大致良好 衞生情況未見惡化

漁護署人員於2月21日早上視察西貢東郊野公園，指出鹹田灣、西灣與浪茄灣營地的露營帳篷數量雖然較多，但整體使用情況、衞生及秩序均未出現嚴重問題。

自2月14日起黃金周假期期間，署方已加派人員巡邏，並在上述營地加強清潔、收集垃圾及宣傳教育，並設有指示提醒營友露營禮儀及守則，食環署亦已安排廁所事務員於鹹田灣公廁值勤。

漁護署加強執法 票控20宗個案

漁護署同時加強打擊違法行為。截至21日上午11時，署方在麥理浩徑第一、二段及鹹田灣、西灣、浪茄灣等指定露營地點，共錄得20宗執法個案，主要涉及亂拋垃圾和非法生火。
 

