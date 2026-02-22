Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鹹田灣露營逼爆︱漁護署研優化措施 包括引入預約制及收費 擬下半年諮詢立法會

社會
更新時間：16:45 2026-02-22 HKT
發佈時間：16:45 2026-02-22 HKT

農曆新年長假期間，西貢多個露營熱點人頭湧湧，早前被指「淪陷」的鹹田灣疑再現露營亂象。漁護署今日（22日）在社交平台發文，表示觀察到自從農曆新年黃金周開始至今，西貢東郊野公園熱門景點及露營地點的秩序及衞生情況與計劃預期情況大致相若，並無出現嚴重破壞或失控情況。署方亦指，參考新春黃金周經驗，考慮優化措施，包括應否引入預約及收費等，擬下半年諮詢立法會。

漁護署人員昨晚（21日）在西灣營地巡視，並無發現有非法露營情況。而人員今早（22日）亦在鹹田灣、西灣和浪茄灣營地實地視察，露營人士遺下垃圾、衞生情況和秩序均符合預期，並無出現嚴重破壞問題。至於另一熱門地點東壩一帶的環境衞生及人流管理亦同預期情況相若。

新春至今26宗執法 包括非法生火、亂拋垃圾

署方又指，計劃亦包括打擊違法行為，提高阻嚇力，而對待所有訪客亦一視同仁。截至今早11時，漁護署在麥理浩徑第一、二段，以及附近指定露營地點，包括鹹田灣營地、西灣營地和浪茄灣營地，一共有26宗執法個案，包括亂拋垃圾及在指定燒烤地點或營地以外地方非法生火等。

署方：早在農曆新年前已制定管理計劃

署方表示，十分關注當有大量訪客到訪時，如何保護西貢東郊野公園熱門景點和露營地點的生態環境，又指早在農曆新年黃金周開始前已制定管理計劃。

自2月14日黃金周一開始，漁護署按計劃執行各項措施，安排人員在熱門地點進行宣傳教育、巡邏執法、保持場地清潔，並提醒營友露營禮儀和守則。而食環署亦在鹹田灣公廁安排事務員值勤。

漁護署說，會繼續按計劃監察情況及執行所有管理措施至黃金周完結。署方亦正就轄下熱門景點長遠管理策略進行研究，加上參考今次黃金周經驗，考慮各種優化方法，包括應否引入預約制及收費等，打算在下半年諮詢立法會。

圖片來源：漁護署FB

