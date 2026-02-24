Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水

社會
更新時間：17:02 2026-02-24 HKT
發佈時間：17:02 2026-02-24 HKT

【財政預算案2026/派糖/免稅額/差餉/電動車】新一份《財政預算案》周三（2月25日）正式發表，今年財政狀況改善，經營帳目提前恢復盈餘，政界預計「派糖」力度會增加，包括可能提高子女免稅額、薪俸稅退稅、差餉寬免等。不過部分優惠政策「凍過水」，包括電動車「一換一」計劃。《星島頭條》為讀者整合各方消息，以及「風向」的重點，助讀者提前了解。

1.電動車「一換一」料有調整

政府自2018年起推出電動私家車「一換一」計劃，燃油車車主銷毀舊私家車並購買新電動私家車，可獲較高的首次登記稅寬減，初期寬減額上限為28.75萬元。近年政府財赤，2024年宣布延長計劃兩年至今年3月31日，但寬減額上限調低至17.25萬元，稅前車價逾50萬元的電動車則不獲寬免。

據《星島》及各大媒體了解，相關計劃未必可獲延續，即使延續亦會有顯著收緊，有行政會議成員希望政府循序漸進遞減，不要一刀切。近月由於「趕尾班車」心理，新登記電動車數目顯著上升。

相關新聞：電動車「一換一」計劃取消？1月登記數字暴升 議員業界籲勿一刀切

2.擬預留約2億元成立「北都城鄉共融基金」 推鄉郊旅遊

《星島》獲悉，政府計劃撥款約2億元成立「北都城鄉共融基金」，推動鄉郊文化旅遊，識別具商業吸引力項目，發展一日遊或深度遊等，北部都會區超過200條鄉村將包括其中。

相關新聞：《星島》消息：政府擬預留約2億元成立「北都城鄉共融基金」 推鄉郊文化旅遊

3.成立知識產權學院 協助企業產品申請專利及融資

消息指，《財政預算案》亦會提出由知識產權署與職業訓練局合作，以先導計劃形式，成立知識產權學院，主要培訓知識產權相關人才，協助企業例如初創公司，為產品申請專利、保護專利及融資等。

4.「派糖」力度料提升 消費券無望

受惠於股市表現暢旺，今年政府印花稅收入比預期高，去年預算670億元赤字將大幅減少，令政府有更多「彈藥」派糖。事實上，政府去年800多億財赤下，亦保留部分常規措施，例如上限1,500元的薪俸稅寬減、上限500元的住宅及非住宅物業差餉寬減、社會保障金「半糧」等。坊間預期今年「派糖」力度會比去年顯著加強。

不過一些廣泛性質的措施，如消費券或夜間消費券，據悉政府不擬接納，主要考慮是財政承擔大，但經濟效益難以保證。

各界也分別提出紓緩措施建議，其中羅兵咸永道近日提出繼續就利得稅、薪俸稅及個人入息課稅提供100%稅務寬減，上限維持1,500元，但將所有免稅額一律提升10%、將住宅租金及居所貸款利息基本扣稅額由現時10萬元上調至16萬元等。特許公認會計師公會（ACCA）香港分會則建議，提高薪俸稅的一次性稅務寬減額度上限至1萬元；推出家庭傭工費用稅務扣減，上限為3萬港元。

5.強積金置業政府有保留

工聯會今年提倡放寬強積金用於置業，容許退休後透過逆按揭轉化為收入「以樓養老」。但《星島》獲悉，政府總體對有關政策相當有保留，憂削弱退休保障，尤其很難控制市民提取強積金買樓後出售物業，變相令強積金政策形同虛設。

相關新聞： 幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議

6.子女免稅額有望提升？多個政團倡進一步鼓勵生育

本港生育數字偏低，去年全年出生登記數字僅3.1萬宗，創有紀錄以來新低。今年至少5個政團建議政府推出「累進式子女免稅額」，其中工聯會建議首名子女免稅額為18萬元，第二名額外增加免稅額36萬元。行會成員湯家驊亦建議將子女免稅額上調至15萬元，直接減輕家庭育兒財政負擔；僱員規模達到一定人數的企業，若其自設或資助設立符合社署標準的幼兒照顧中心，相關支出可獲得相應稅務扣減。

7.交代宏福苑業權收購財政承擔

政府早前公布大埔宏福苑火災後續的業權收購安排，分別以呎價8000元及10500元，收購7棟大廈的未補價及已補價單位，預料公帑承擔約40億元，料陳茂波在預算案中，會再進一步交代相關收購計劃及政府對宏福苑災民援助的相關財政承擔。

財政司副司長黃偉綸近日表示，涉及收購業權的40億元款項，將納入《財政預算案》一併處理，而按政府現時財政能力完全能夠負擔，基本上不會影響盈餘或赤字。他預料《預算案》在4月底通過，期望5月至6月，政府與宏福苑業主簽訂臨時買賣合約，第3季內向業主提供資金。 

8.公務員加薪料「開綠燈」

去年由於財赤嚴重，陳茂波史無前例宣布行政、立法、司法機關及區議會人員一致凍薪。今年財政狀況改善之下，預料再凍薪機會不大，會循現有機制繼續調薪。

相關新聞：財政預算案．前瞻︱公務員可「重獲」加薪？薪酬調查照做 「跳point」安排將檢討

財政司副司長黃偉綸近日表示，涉及收購業權的40億元款項，將納入《財政預算案》一併處理，而按政府現時財政能力完全能夠負擔，基本上不會影響盈餘或赤字。他預料《預算案》在4月底通過，期望5月至6月，政府與宏福苑業主簽訂臨時買賣合約，第3季內向業主提供資金。 

撥億元籌辦嶄新的大型國際展覽 包括超級遊艇及超級跑車

有報道指，《財政預算案》會提出撥出億元籌辦嶄新的大型國際展覽，包括超級遊艇及超級跑車，亦會轉換模式，尋求不同的合作夥伴，亦看準家族辦公室有需求。

去年《施政報告》亦提出遊艇經濟，不單計劃增加遊艇泊位，亦研究放寬訪港遊艇的要求。《財政預算案》會提出尋求不同的合作夥伴，重點是新模式吸引新元素展覽。

↓預算案專頁↓

↓預算案專頁↓

最Hit
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
22小時前
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
11小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
22小時前
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
影視圈
8小時前
劉美賢冬奧會女子花式溜冰奪冠。中新社
中國觀察：劉美賢母親曝光 「中功」二姐
即時中國
8小時前
巴拿馬臨時接管兩座港口 長和斥行動不合法 「員工不得溝通 否則面臨檢控」
01:15
巴拿馬臨時接管兩座港口 長和斥行動不合法 「員工不得溝通 否則面臨檢控」
商業創科
6小時前
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
22小時前
財政預算案2026︱電動車「一換一」傳取消？業界：已準備通宵營業試車 倘取消生意勢「半年寒冬」
社會
7小時前
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
時事熱話
3小時前