財政預算案2026前瞻︱公屋聯會倡放寬強積金置業 推動長者住屋發展

新一份《財政預算案》即將於明日（25日）出爐。公屋聯會提出多項建議，包括放寬動用強積金置業、降低白表買樓首期金額，以及推動長者住屋發展等共8項措施。

聯會總幹事招國偉今早（24日）在電台節目表示，隨着本港人口老化加劇，相關政策值得朝此方向推進。他建議可透過降低補價、提供稅務寬減或豁免部分樓面面積等誘因，鼓勵私人發展商興建更多長者住屋項目。

建議將白表首期下調至與綠表看齊

在降低白表買樓首期方面，招國偉指出，現時資助房屋設有兩類申請資格，分別為綠表及白表。綠表申請人只需支付不少於樓價5%的首期，而白表則需繳付不少於樓價10%。他建議將白表首期下調至與綠表看齊，以減輕年輕一代的置業負擔。若能落實，首次置業的青年可節省一半首期開支，有關資金可用於單位裝修或添置家居設備，有助降低整體置業成本。

聯會同時建議容許僱員動用強積金作置業用途，協助工作多年但欠缺首期的青年市民上樓。招國偉表示，可參考海外經驗，容許靈活運用強積金作置業後，日後若物業賣出，有關款項需放回強積金戶口，以防止資金被用於投機或炒賣。

此外，聯會亦建議提升資助出售房屋的大單位比例。招國偉認為，應將兩房單位的比例提高至不少於項目總數的五成，以改善市民的居住質素。

相關新聞：

專訪︱「公屋仔」招國偉：青年躺平非主流 劉振江倡增建大單位 「400呎難培育下一代」

