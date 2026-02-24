Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026前瞻︱公屋聯會倡放寬強積金置業 推動長者住屋發展

社會
更新時間：09:28 2026-02-24 HKT
發佈時間：09:28 2026-02-24 HKT

新一份《財政預算案》即將於明日（25日）出爐。公屋聯會提出多項建議，包括放寬動用強積金置業、降低白表買樓首期金額，以及推動長者住屋發展等共8項措施。

聯會總幹事招國偉今早（24日）在電台節目表示，隨着本港人口老化加劇，相關政策值得朝此方向推進。他建議可透過降低補價、提供稅務寬減或豁免部分樓面面積等誘因，鼓勵私人發展商興建更多長者住屋項目。

建議將白表首期下調至與綠表看齊

在降低白表買樓首期方面，招國偉指出，現時資助房屋設有兩類申請資格，分別為綠表及白表。綠表申請人只需支付不少於樓價5%的首期，而白表則需繳付不少於樓價10%。他建議將白表首期下調至與綠表看齊，以減輕年輕一代的置業負擔。若能落實，首次置業的青年可節省一半首期開支，有關資金可用於單位裝修或添置家居設備，有助降低整體置業成本。

聯會同時建議容許僱員動用強積金作置業用途，協助工作多年但欠缺首期的青年市民上樓。招國偉表示，可參考海外經驗，容許靈活運用強積金作置業後，日後若物業賣出，有關款項需放回強積金戶口，以防止資金被用於投機或炒賣。

此外，聯會亦建議提升資助出售房屋的大單位比例。招國偉認為，應將兩房單位的比例提高至不少於項目總數的五成，以改善市民的居住質素。

相關新聞：

專訪︱「公屋仔」招國偉：青年躺平非主流 劉振江倡增建大單位 「400呎難培育下一代」
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
15小時前
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
影視圈
18小時前
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
知識轉移
19小時前
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
4小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
15小時前
財政預算案前瞻︱《星島》消息：政府擬預留約2億元成立「北都城鄉共融基金」 推鄉郊文化旅遊
政情
4小時前
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
22小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
15小時前