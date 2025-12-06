Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

專訪︱「公屋仔」招國偉：青年躺平非主流 劉振江倡增建大單位 「400呎難培育下一代」

政情
更新時間：07:20 2025-12-06 HKT
發佈時間：07:20 2025-12-06 HKT

置業、向上流動難等問題，困擾不少本港年輕人，近年甚至有說法指青年寧願「躺平」，一到18歲便輪候公屋。參選立法會選委會界別的公屋聯會總幹事招國偉接受《星島頭條》訪問時表示，自己公屋出身，不認為青年躺平是主流，建議將居屋白表的首期降至5%，與綠表看齊，坦言「青年人唔係供唔起，而係首期加埋裝修費太貴」。

招國偉：白表首期應降至5%與綠表看齊

另一選委界候選人、測量師學會前會長劉振江則指，香港住宅單位「越起越細」不理想，認為要增加大單位供應，扭轉趨勢，讓市民「住大啲」。他認為現時土地供應比過去多，「唔係無地」，認為政府應在新批土地條款中，鼓勵甚至要求發展商興建更多大單位，以吸引來港的專才買樓、改善居住空間。

劉振江嘆：年輕夫婦點喺400呎單位培育下一代？

劉振江指，應鼓勵年輕夫婦置業自住，包括印花稅寬免不應只限於400萬元單位，可進一步提升限額，讓他們更容易購買大單位。他直言，當全港九成單位都是中小型，「真係唔知一對年輕夫婦點樣喺400呎單位，會願意生小朋友、培育下一代」。

招國偉亦認同青年應「住大啲」，認為現時資助出售房屋單位面積封頂280呎只是起步，仍有空間再提高至300多呎，指現時居屋大單位極受歡迎。他又認為吸引人才來港關鍵，在於北部都會區等新發展區，必須提供較大單位。他舉例，當年「吸引人去天水圍都要起大啲」，故須加強北都居住配套，才能令專才和本港青年願到北都居住。

記者：陳俊豪

攝影：何家豪、何健勇

完整參選名單請參閱：立法會選舉參選人名單｜地區直選區區有競爭 功能界別多新人 選委界50人報名

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影視圈
17小時前
TVB視后被爆鏡頭後真面目！拍攝環境惡劣一原因主動叫對手貼近：拎埋凳過嚟
TVB視后被爆鏡頭後真面目！拍攝環境惡劣一原因主動叫對手貼近：拎埋凳過嚟
影視圈
11小時前
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死包括4公務員 傷者全數脫離危險期
突發
9小時前
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
飲食
18小時前
宏福苑五級火｜60年代邵氏女星超渡亡靈及祈福 曾嫁陳鴻烈長居香港 傳因第三者離婚
宏福苑五級火｜60年代邵氏女星超渡亡靈及祈福 曾嫁陳鴻烈長居香港 傳因第三者離婚
影視圈
8小時前
連鎖酒樓晚市小菜$1優惠！6款燒味海鮮任揀 乳豬/燒鵝/蔥花雞/海蝦 羊腩煲劈價$48
連鎖酒樓晚市小菜$1優惠！6款燒味海鮮任揀 乳豬/燒鵝/蔥花雞/海蝦 羊腩煲劈價$48
飲食
15小時前
九龍東星級酒店自助餐買1送2！$147起任食海南雞/麵包蟹/乳豬 聖誕主題火雞/威靈頓牛柳
九龍東星級酒店自助餐買1送2！$147起任食海南雞/麵包蟹/乳豬 聖誕主題火雞/威靈頓牛柳
飲食
13小時前
戴圖理將於下周一抵達阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，準備作退休前在當地作告別客串。
馬場浮世繪│戴圖理告別客串
馬圈快訊
13小時前
連鎖茶樓水壺縫隙暗藏曱甴 港人嘆「衛生情況堪憂」 網民稱非首次：睇見都唔想食！
連鎖茶樓水壺縫隙暗藏曱甴 港人嘆「衛生情況堪憂」 網民稱非首次：睇見都唔想食！
飲食
16小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
2025-12-04 17:52 HKT