專訪︱「公屋仔」招國偉：青年躺平非主流 劉振江倡增建大單位 「400呎難培育下一代」

置業、向上流動難等問題，困擾不少本港年輕人，近年甚至有說法指青年寧願「躺平」，一到18歲便輪候公屋。參選立法會選委會界別的公屋聯會總幹事招國偉接受《星島頭條》訪問時表示，自己公屋出身，不認為青年躺平是主流，建議將居屋白表的首期降至5%，與綠表看齊，坦言「青年人唔係供唔起，而係首期加埋裝修費太貴」。

招國偉：白表首期應降至5%與綠表看齊

另一選委界候選人、測量師學會前會長劉振江則指，香港住宅單位「越起越細」不理想，認為要增加大單位供應，扭轉趨勢，讓市民「住大啲」。他認為現時土地供應比過去多，「唔係無地」，認為政府應在新批土地條款中，鼓勵甚至要求發展商興建更多大單位，以吸引來港的專才買樓、改善居住空間。

劉振江嘆：年輕夫婦點喺400呎單位培育下一代？

劉振江指，應鼓勵年輕夫婦置業自住，包括印花稅寬免不應只限於400萬元單位，可進一步提升限額，讓他們更容易購買大單位。他直言，當全港九成單位都是中小型，「真係唔知一對年輕夫婦點樣喺400呎單位，會願意生小朋友、培育下一代」。

招國偉亦認同青年應「住大啲」，認為現時資助出售房屋單位面積封頂280呎只是起步，仍有空間再提高至300多呎，指現時居屋大單位極受歡迎。他又認為吸引人才來港關鍵，在於北部都會區等新發展區，必須提供較大單位。他舉例，當年「吸引人去天水圍都要起大啲」，故須加強北都居住配套，才能令專才和本港青年願到北都居住。

記者：陳俊豪

攝影：何家豪、何健勇

