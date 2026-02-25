財政預算案2026｜預留40億收購宏福苑業權 向市建局撥3億元推加強版「招標妥」

【財政預算案2026/宏福苑/宏福苑安置】政府日前公布大埔宏福苑長遠安置方案，將收購7座大廈業權，若成功收購全部約1,736個單位，預計總收購成本約為68億元，政府將動用約40億元公帑進行收購。財政司司長陳茂波今日（25日）於新一份《財政預算案》中提出，市建局下半年會推出加強版「招標妥」，除提供更嚴謹的預審名單外，亦為業主就聘請顧問和承建商提供專業意見及支援，並會提供資助，鼓勵業主善用「招標妥」的收費服務，建議就兩項措施向市建局撥款共3億元。

陳茂波表示，政府已為大埔火災受影響人士提供全方位支援，亦就後續長遠居住安排預留40億元。

為減低樓宇維修工程的圍標風險，陳茂波指市建局下半年會推出加強版「招標妥」，除提供更嚴謹的預審名單外，亦為業主就聘請顧問和承建商提供專業意見及支援。市建局亦會提供資助，鼓勵業主善用「招標妥」的收費服務。就這兩項措施，建議向市建局撥款共3億元。

預留30億元制訂全新樓宇更新資助計劃

另外，陳茂波指出，發展局正全面檢視「樓宇更新大行動2.0」，制訂全新資助計劃，會預留30億元。並會撥款10億元延續「優化升降機資助計劃」，為業主提供資助。

消息：業主透過政府資助進行大維修 必須通過加強版招標妥招標

政府消息人士表示，業主有責任進行大廈維修，但明白到業主不一定熟悉大廈維修相關資訊，故政府一直對業主及法團提供相應支援。消息指，政府有意加大有關支援力度，市建局下半年推出的加強版招標妥將有更嚴格的預審名單，包括與警方及廉署聯絡，對工程顧問及承建商進行背景審查，包括有無犯罪紀錄或紀律處分等；而且，名單會持續收集意見及每兩年更新，如出現工程進行期間忽然大幅加價等表現欠佳行為，名單內顧問或承建商將可能被除名。消息指，若業主透過政府資助進行大維修，將必須通過加強版招標妥招標。

市建局擬成立獨立團隊 人手約為90至100

消息人士續指，市建局加強版招標妥亦將提供全新的評標服務，因考慮到大廈維修一般要分別就驗樓、監督用的工程顧問，及承建商進行招標，由於涉及利益關係，三方容易出現圍標行為，故如果可由市建局獨立專業的團隊代業主及法團評標，料可大大打擊圍標情況。市建局現階段考慮成立新的獨立團隊進行相關評標工作，初步考慮增加約90至100人手，加上評標工作勢會增加營運成本，故建議向市建局撥3億元，當中1億元是新團隊的啟動資金，另外2億元將用作對業主支援。

政府目標下年盡快推出加強版「招標妥」

消息人士重申，招標妥是收費服務，業主要支付部分費用，再由政府提供相應資助，以往招標妥服務最高的成本約單幢樓16萬元，政府資助一半，即業主攤分8萬元服務成本。政府早於2017年向招標妥注資3億元，目前仍有1.45億元未動用；換言之，政府再注資2億元後，加強版招標妥將有3.45億元資金池。消息指，政府目標今年5月向立法會發展事務委員會說明，目標下年盡快推出。

最快2027推行新一輪資助計劃

至於樓宇更新大行動推出至今已有約8年，推出過3輪，消息指政府將檢視行動成效再決定會否推出新一期，目前是傾向會繼續推出，但要檢視行動的支援對象是否合適，能否針對例如三無大廈、經濟困難的業主或老舊樓宇等提供更多支援。由於要配合新的加強版招標妥，故最快亦要等到加強版招標妥推出後，最快2027年才能推行新一輪資助計劃。

另外，政府亦撥款10億元延續優化升降機資助計劃，消息指政府曾於2018至2020年為計劃撥了45億元，用資助樓宇把老舊的升降機，更換成安全系數更高的現代化先進升降機。相關計劃已截止申請，共收到約2,000宗申請，涉及約8,000部升降機，其中約7,400部仍在施工或未展開工程，考慮到工程費用增加及資助金額更大的長者自住業主數目比原先估算多，故再撥款10億元以完成計劃。