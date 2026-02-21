Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置｜7座樓結構破壞嚴重 何永賢：不宜居住須拆卸 黃偉綸稱原址可變公園 不發展住宅

社會
更新時間：16:33 2026-02-21 HKT
大埔宏福苑五級大火發生距今近3個月，樓宇結構安全成疑。房屋局局長何永賢今日( 21日 )表示，七座樓宇經歷高溫燃燒及隨後救火時的灑水冷卻過程，導致混凝土內部產生大量細微裂縫，日後滲水及受腐蝕的風險遠高於一般樓宇，將令長遠維修保養變得極為困難且成本高昂，經評估後樓宇並無即時倒塌危險，認為這七座樓宇已不適宜居住，長遠需要拆卸。財政司副司長黃偉綸表示，7座樓宇拆卸後，原址不會發展為住宅，原址可做公園，或作為大埔或新界東需要的社區設施，他指由於需先收購業權，估計至少涉及5年以上，原址用途會再作諮詢。

7座樓宇經高溫燃燒及灑水冷卻  產生大量裂縫難復修

何永賢表示，經工程團隊聯同港大專家實地視察及取樣化驗後，確認七座受災樓宇的結構遭受嚴重且長遠的破壞。何永賢指出，部分主力牆在火災後混凝土嚴重剝落，鋼筋外露，甚至有樓面板及樑柱出現彎曲變形的情況。樣本分析顯示，七座樓宇經歷高溫燃燒及隨後救火時的灑水冷卻過程，劇烈的熱脹冷縮效應導致混凝土內部產生大量細微裂縫。這些裂縫不僅影響樓宇的長遠結構安全，容易引致混凝土剝落，更會加速鋼筋銹蝕，日後滲水及受腐蝕的風險遠高於一般樓宇，將令長遠維修保養變得極為困難且成本高昂。

她指，雖然經評估後樓宇並無即時倒塌危險，但現場已加裝大量臨時支撐以作鞏固。然而，何強調，考慮到深層次的結構受損、隱藏的電線水管及升降機等設施亦遭破壞，基於長遠居住安全、維修成本效益以及符合建築物條例的考慮，當局認為這七座樓宇已不適宜居住，且難以合理地修復至符合法例要求的水平。

政府收購宏福苑7座業權 未補價每呎$8000 已補價$10500 總收購價68億

基於上述原因，並考慮到受災的七座樓宇涉及約1736個單位，業權分散，政府必須介入。當局相信在現有市場機制失效、受災戶難以出售單位的狀況下，這七座樓宇長遠需要拆卸。

記者 : 黃子龍

攝影 : 陳浩元 

 

財政司副司長黃偉綸今日召開記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。
