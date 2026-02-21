Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置︱收購方案不包括宏志閣 黃偉綸：若過半業主有共識 樂意探討收購

社會
更新時間：17:07 2026-02-21 HKT
發佈時間：17:07 2026-02-21 HKT

大埔宏福苑去年發生五級大火，至今近3個月，政府今日（21）公布宏福苑的長遠安置方案。身兼應急住宿安排工作組組長的財政司副司長黃偉綸宣布，宏福苑長遠安置方案不會收購宏志閣業權，惟指若業主能形成過半數共識，政府樂意與他們探討可能性。如宏志閣能夠成功達成收購，黃偉綸表示政府樂意看到這個結果，而政府需約額外9億多元收購宏志閣，但需視乎進一步情況而定。

宏志閣與其他7座樓宇有根本區別

黃偉綸指未被火災波及的宏志閣情況與其他7座樓宇有根本區別。雖然該處仍需進行必要維修，包括恢復消防供水系統、重新安裝因搜救而爆破的大門、維修升降機並確保符合法例要求；同時也需處理物業管理服務恢復及相關地契與大廈公契事宜。

黃偉綸表示，由於宏志閣仍然適宜居住，且政府必須尊重私有產權，因此現階段的收購方案並不包括宏志閣。他強調，除非宏志閣的業主能達成高度共識，希望將該處納入方案，否則政府難以進一步介入。若業主能形成過半數共識，政府樂意與他們探討可能性。

「交換業權」屬於市場交易

被問及其餘7座受影響的居民可否與宏志閣業主「交換業權」，黃偉綸強調如宏志閣長遠存在，「交換業權」行為屬於市場交易，因為單位屬於私人而非政府，租售需自行安排。

被問及如不清拆宏志閣如何釐清宏福苑地契、公契問題。黃偉綸指出問題非常複雜，如宏志閣長遠存在，需要將宏志閣與宏福苑共餘7幢受災大廈的地契、及大廈公契分開，取代宏福苑業主立案法團的「合安管理有限公司」和民政及青年事務局會視乎情況處理。

明白宏福苑許多居民冀返回居所看看

被問及宏志閣的居民何時可以返回住處，黃偉綸表示明白宏福苑許多居民都希望返回居所看看，強調由政務司副司長卓永興負責、民政及青年事務局麥美娟參與的工作小組正積極研究問題，如有進展會馬上交代。

 

