向疑犯索6萬訛稱事主願收錢和解 男警認藉公職作出不當行為罪 3月判刑

社會
更新時間：12:32 2026-02-23 HKT
發佈時間：12:32 2026-02-23 HKT

29歲時任男警前年4月處理一宗強姦案時，向男疑犯訛稱16歲女報案人願以6萬港元作庭外和解，男警今於區域法院承認1項「藉公職作出不當行為」，案情指當時律政司已建議警方不起訴該男疑犯，被告卻向男疑犯訛稱已「拆掂咗」案件，並指男疑犯須付6萬元，女事主才不會追究。辯方求情指，被告一時想歪及對男疑犯不獲起訴感到氣憤，才想藉此為女事主取得賠償。暫委法官黃士翔押後案件至3月10日判刑，以待索取被告背景報告，期間被告還押。

律政司建議不起訴事主

被告吳偉峰，今承認於2024年4月26日至28日期間，在香港身為擔任公職的人，即香港警隊警員，在警方調查的一宗強姦案件中，在無合理辯解或理據的情況下，刻意行為不當，向疑犯X謊稱受害人Y向X勒索港幣6萬元，以便Y作出不追究該案件，企圖誘導X向被告交出港幣6萬元。他另被控一項企圖欺詐罪，則獲存檔法庭、不予起訴。

案情指，被告案發時駐沙田重案組，他於2024年1月起負責調查一宗強姦案，該宗強姦案疑犯為19歲男子X，投訴人是16歲女子Y。2024年2月1日，警方在X未被拘捕的情況下與他進行警誡錄影會面。X在警誡下保持緘默。

2024年3月，律政司指示警方進行進一步調查。同月26日，被告前往X的住所拍攝現場照片，及後被告單獨與X交談，並告訴X該宗強姦案的發展會對X不利，因為法庭在處理此類案件時會偏向相信女性投訴人的證供，並指X應該聘請律師及與家人商討。

同年4月25日，律政司建議警方不起訴X，警方亦獲指示取回強姦案的檔案，及向Y送遞信件以通知律政司決定。翌日，被告取回檔案及信件，並通知其主管高級督察尹家樂，尹則指示被告把信件交給Y。

訛稱事主願收6萬和解

自4月26日下午，被告開始透過WhatsApp聯絡X，聲稱已為X「拆掂咗」該強姦案，並訛稱Y向X索取6萬元，Y才不會再追究案件。被告又聲稱Y須在4月29日向律政司作出答覆，因此要求X立即支付6萬元，還叫X向家人尋求幫助以支付款項。X當晚把此事告知父親Z，2人於同月28日到田心警署報案，期間被告仍繼續聯絡X及催促X付款。被告其後被拘捕，亦在認人手續中被X認出。

辯方今求情時，指被告自2017年起加入警隊，期間工作表現良好，並呈上19封嘉許信。辯方指被告在案中並無獲得金錢，只是被告一時「諗歪」，希望為案中女事主取得賠償，被告才犯案；被告同意並未與女事主討論，只是他自己想出來，而其主管尹家樂也有為被告寫求情信，當中也提到被告因為不起訴X，而感到氣憤。

黃官則關注，被告出於一己私欲犯案，還是以自己方法執行心中正義，均有其嚴重性，而且被告向疑犯索要金錢，更是影響警隊聲譽。辯方指，被告明白其行為很差，也知道定罪會失去工作及代價很大，而被告原本投身警隊，是有抱負及希望貢獻社會，他願意做無償社會服務，望法庭考慮索取社會服務令報告。惟黃官不同意，最終僅為被告索取背景報告。

案件編號：DCCC1167/2024
法庭記者：王仁昌

