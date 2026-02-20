Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警查「碰瓷黨」上門檢走大量文件 律師樓提司法覆核指文件受法律專業保密特權保護

更新時間：12:47 2026-02-20 HKT
發佈時間：12:47 2026-02-20 HKT

警方早前就「撞車碰瓷黨」騙案進行調查，並於本月初到旺角彌敦道某間律師行進行搜查。涉事律師樓本周一（16日）入稟高等法院申司法覆核，指警方當日檢走共計68個文件夾，當中66個文件夾內分別涉及客戶指示、法律意見、醫療報告及法庭文件等，受到「法律專業保密特權」保護，若沒有法庭命令或警方沒有更強證據，相關文件資料不應被披露及檢視。

文件被檢後已暫作封存

司法覆核申請方為林逸華律師行，答辯方為警務處處長。申請方現入稟要求法庭宣布，警方檢取的文件受「法律專業保密特權（Legal Professional Privilege）」保護。

入稟狀指，警方於今年2月9日至10日期間，持東區法院批出的搜查令，到申請方辦公室進行搜查，並檢走共計68個文件夾，當中有66個文件夾內載有客戶指示、法律意見、醫療報告、收據、與訴方之間的信函及法庭文件等。雙方當時已知文件可能涉及保密特權，故警方於2月10日通知所有文件已被封存及會維持7個工作天。申請方其後於2月13日向警方提出「法律專業保密特權」及存檔相關文件。

申請方指文件涉法律專業保密特權

申請方指該66個文件夾載有涉及至少61名客戶的文件，而直到入稟提出司法覆核為止，所有客戶均未提出放棄保密權，而「法律專業保密特權」受到《基本法》第35條保護，而申請方作為律師，有責任維護客戶的保密權，並無權單方面替客戶放棄此權利，除非有法庭命令，否則相關文件資料不應被披露。

此外，警方當日執行搜查令，其目的是調查詐騙、企圖詐騙及使用虛假文書等罪行。申請方同意，即使文件在保密特權涵蓋範圍，如果涉及欺詐罪便屬例外情況，惟申請方作為法律代表有責任提出保密特權，若然警方沒有更強或清晰的表面證據指證相關文件涉及欺詐，相關文件應受保密特權保護。

案件編號：HCAL417/2026
法庭記者：王仁昌

