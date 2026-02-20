簡樸房條例下月生效 何永賢：研增市區過渡屋供應 助劏房戶原區安置

《簡樸房條例》將於下月一日起正式生效，屆時政府將開始接受登記及「簡樸房」認證申請。業主須於一年內完成登記，其後可享有36個月的寬限期進行相關改建工程。房屋局局長何永賢表示，政府正研究增加市區過渡性房屋供應，以協助受影響的劏房戶能夠原區安置。

何永賢今（20日）接受電台訪問時透露，正研究預留更多市區過渡性房屋項目作緩衝用途，並盡量為有需要住戶安排入住設有無障礙設施的單位。她指出，當局近日正檢視觀塘區一間空置校舍，探討改建成過渡性房屋的可行性；若計劃落實，預計可提供超過100個單位。該校舍設有禮堂及活動室，特別適合有兒童的家庭入住。她同時呼籲私人業主，如有合適單位可改裝作過渡性房屋，歡迎主動聯絡政府，以增加市區過渡屋供應。

獲編配入住公屋數目較新登記申請人數多

在公屋供應方面，何永賢表示，近年政府加快興建公屋，連續兩年錄得獲編配入住公屋的申請數目，多於同年新登記公屋申請人數，其中去年就多近6300宗，是房委會歷來首次出現此情況，反映政府正逐步消化輪候人數。數據亦顯示，一般公屋申請數目，由2021年15.4萬宗，最新下降至10萬多宗，希望能保持跌勢。

打擊濫用公屋見成效 會審慎處理每宗個案

至於打擊濫用公屋方面，何永賢指相關工作已見成效，當局會審慎處理每宗個案，包括聯同社署仔細評估住戶實際情況。近期亦邀請非牟利機構協助加強房屋署前線人員的專業培訓。此外，政府聆聽社會意見後，已大幅增加上訴委員會中具社福及醫療背景的成員比例，更專業理解每宗個案。

被問及政府計劃今年研究重推公屋「租者置其屋計劃」，何永賢表示，會審慎考慮出售單位的數目及定價，並需仔細研究如何應對日後混合業權可能帶來的屋苑管理問題。

回顧過去三年半的工作，何永賢坦言每年均面對不少挑戰，包括推動簡約公屋、落實《簡樸房條例》，以及處理宏福苑居民的長遠安置問題等。她強調，房屋局一直以提升市民居住質素為目標，縱然挑戰不斷，團隊不會停下腳步。她會以最樂觀積極的態度，帶領團隊做多些，希望市民每日都能懷抱盼望，邁向有更理想的居所。

