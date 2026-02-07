簡樸房條例下月生效 何永賢：已為義華大廈劏房戶辦兩場「睇樓團」 60戶宏福苑居民遷出

《簡樸房條例》將於下月一日起生效，房屋局局長何永賢在電視台節目表示，當局已為長沙灣義華大廈劏房戶舉辦「睇樓團」，並協助他們遷往過渡性房屋。而現時過渡性房屋數目足夠，有60戶宏福苑居民已遷出。

辦睇樓團助義華大廈劏房戶

因應業主須改裝單位以符合簡樸房條例，長沙灣義華大廈早前有近百個劏房戶被要求遷出。何永賢表示，當局已派出六隊社區服務隊協助，並舉辦了兩場「睇樓團」，接載住戶參觀元朗等地的過渡性房屋，其中九戶符合資格申請簡約公屋。

何永賢指出，義華大廈的居住環境惡劣，存在安全隱患，若住戶能遷往過渡性房屋、簡約公屋或單身人士宿舍，將有妥善的社工照顧，形容不論硬件或軟件方面均有改善，小朋友亦有更佳的成長環境。

過渡屋足夠應付需求

對於外界關注政府需同時安置劏房戶及宏福苑災民，過渡性房屋數量或不足，何永賢回應指，火警當晚已點算有1,400個單位可供使用，現時仍有360個單位空置，未來亦有2,000個新單位落成。

她補充，租金津貼亦發揮作用，部分宏福苑居民已利用津貼另覓居所，目前已有60戶遷出。

