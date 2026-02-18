車公求籤︱連開九年中籤機率僅0.089%？三大AI解籤：管治首重「用人」勿為短期利益動搖根基

大年初二「車公誕」，鄉議局主席劉業強今早（18日）按照傳統為香港求籤，最終求得第22籤中籤，是劉業強連續第9年求得中籤。車公靈籤共96支籤，當中44支為中籤，換言之連續九年求得中籤的概率，是(44/96)⁹，經計算後約為0.0893%，即約1120分之一機會。

《星島頭條》嘗試向三大AI大模型，包括ChatGPT、DeepSeek和Gemini，就籤文內容、結合香港經濟及政治狀況請求解籤。三個AI模型對籤文本身的解讀相若，此籤核心主旨是「慎思明辨」。

三大AI異口同聲：警惕偽善、見利莫忘義

三大AI均指，車公提醒求籤者，須小心謹慎觀察身邊人和事，不要被表面現象所迷惑。在處理人際關係和面對利益誘惑時，應以道德和仁義作為最高準則，時刻保持警惕，即使在看似安穩順利的環境中，也要防範潛在的風險和不懷好意的人。

相關新聞：

車公廟求籤︱劉業強為香港求得第22籤中籤 連續第九年中籤 籤文：但凡見利莫忘義

車公廟求籤︱第22籤屬「偽中籤」？ 解籤師傅：提醒港人「帶眼識人」防範被騙

第二十二籤的籤文如下：

刻木之夫不可親，當於善惡上觀人；

但凡見利莫忘義，須向仁中慮不仁。

解曰：「凡事用心 身子平安 小宅小吉 占病不妨 求財半遂 婚姻成合」。

1. 「刻木之夫不可親」

字面解釋： 「刻木之夫」指用木頭雕刻的假人（或指虛情假意、如同木偶般無情無義的人）。這句告誡人們，不可親近那些虛偽、冷酷、不值得信賴的人。

深層寓意： 警示我們要遠離表面忠厚老實，但內心別有用心或不講情義的人。他們可能巧言令色，善於偽裝，但其所作所為並非出於真心，與他們深交可能會帶來傷害。

2. 「當於善惡上觀人」

字面解釋： 應該從「善」和「惡」的根本標準去觀察和判斷一個人。

深層寓意： 強調觀察人的標準在於其本質和行動，而不是其言辭或表面裝扮。應深入考察其品德和動機。其行為是出於善意還是惡意？是為公眾利益還是為一己私利？這才是評價一個人和一件事的根本。

3. 「但凡見利莫忘義」

字面解釋： 凡遇到獲取利益機會，都不要忘記公義和道義。

深層寓意： 這是對人性的考驗。在利益（金錢、權力、好處）面前，最容易喪失原則。此籤提醒，不能為了眼前的利益而放棄原則、出賣道義或損害他人。無論誘惑多大，都不能以犧牲公義、誠信和道德為代價。

4. 「須向仁中慮不仁」

字面解釋： 須在看似仁義、美好的環境或群體中，考慮和防範不仁義的事情發生。

深層寓意： 提醒人們要有居安思危的意識。即使在一片看似和諧或充滿「仁義」口號的氛圍中，也不能完全放下戒心。要保持清醒的頭腦，洞察可能存在的隱患、偽善和潛在的威脅。

返回目錄

發展經濟須維持制度信任和聲譽

ChatGPT分析，第22籤（中籤）重點在做人與用人之道、利益與道義的平衡。若套用到今日香港的經濟與政治環境，可理解為一支帶有警醒意味的務實籤。經濟層面：籤文提醒「見利莫忘義」，在吸引投資、發展經濟時不能只追求短期資金，需維持法治與制度信任、維持國際金融中心聲譽。若只求速度與數字，而忽略制度透明度，長遠反而削弱信心。

不要只看忠誠或表面支持 要看能力與實績

政治與管治方面需重「用人」與「制度判斷」，「刻木之夫不可親」可理解為對管治與決策層的提醒，不要只看忠誠或表面支持，要看能力與實績、防止形式化治理。「當於善惡上觀人」則在公職與政策上，要看是否真正改善民生、長遠穩定社會，而非只重姿態。

返回目錄

追求「利」時絕不能拋棄「義」

DeepSeek分析，對今日香港而言，第22籤的中籤提醒社會各界要明辨是非、基於善惡本質判斷人和事；在經濟發展追求「利」的同時，絕不能拋棄「義」，這是長遠繁榮基石。

「刻木之夫不可親，當於善惡上觀人」對應政治層面，要基於事實和行為「善惡」判斷是非，而非盲目跟從看似「忠厚」但實則別有用心的言論。對於公眾人物或政黨，也要觀察其言行是否一致，是否真正為香港整體利益（善）着想，而非只顧政治私利（惡）。

需警惕潛存弊端 出發點就算良佳也要留意負面影響

對應「須向仁中慮不仁」，香港進入「由治及興」，籤文提醒管治者和社會大眾，在追求和諧穩定（仁）過程中，仍需警惕可能存在的弊端、官僚主義或決策失誤（不仁）。政策出台時，即使出發點是好（仁），也要考慮實施過程中意料之外的負面影響（不仁），例如政策執行過於僵化、未能顧及基層民生等。

返回目錄

為短期經濟利益動搖社會根基將得不償失

Gemini分析，此籤告誡港人在當前複雜局勢下須慎思明辨、居安思危。「刻木之夫不可親」提醒大眾，要警惕那些巧言令色、缺乏真情實意的政治人物或商業夥伴。評價任何政策或合作，都應如「當於善惡上觀人」所言，深入審視其根本動機是為公眾福祉（善）抑或一己私利（惡）。

經濟上，「但凡見利莫忘義」的警示尤為關鍵。當香港在尋求發展、吸引投資（見利）之際，絕不能犧牲法治、公平、誠信等賴以成功的核心價值（義）。為短期經濟利益而動搖社會根基，將會得不償失。

切忌在看似安穩局面下失去警覺心

最後，「須向仁中慮不仁」最具深意。它告誡在社會表面趨於平靜、強調「由治及興」的「仁」政氛圍下，更要保持清醒，洞察潛在風險隱憂（不仁）。不論是人才資金流動、地緣政治變化，還是各項政策長遠影響，都需深思遠慮，切忌在看似安穩局面下失去警覺心。

返回目錄

攝影：汪旭峰

相關新聞：

同你講故．多圖│馬年開運全攻略！頭炷香、車公廟轉風車轉運、觀音借庫、攝太歲——四大香港過年習俗全解碼

沙田車公廟2026｜初三赤口轉風車改運！農曆新年開放時間／祭品與禁忌／拜車公流程一文睇清