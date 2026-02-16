Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

35+顛覆案丨12被告提上訴 連同劉偉聰罪脫遭律政司上訴 法庭下周一宣判

社會
更新時間：11:22 2026-02-16 HKT
發佈時間：11:22 2026-02-16 HKT

47人2020年協議立法會過半後無差別否決財案，逼使政府回應五大訴求，否則特首須解散立法會再辭職。其中45人前年被裁定串謀顛覆國家政權罪成，判囚4年2個月至10年不等。受審後定罪被告中有11人早前上訴定罪刑期，認罪被告中則有黃子悅連上訴刑期，合共12名被告提出上訴，律政司另上訴劉偉聰罪脫。上訴庭首席法官潘兆初、法官彭偉昌及彭寶琴下周一將於西九龍法院宣判，判詞同日上載到司法機構網頁。

上訴的14名被告中，有12人受審後定罪，《墨落無悔》聲明發起人鄒家成判監7年9個月；「三投三不投」發起人吳政亨判囚7年3個月；何桂藍不求情判囚7年；梁國雄、林卓廷、余慧明則判監6年9個月；何啟明判囚6年7個月；陳志全、鄭達鴻、黃碧雲、楊雪盈及彭卓棋均判監6年半。黃子悅和譚得志則認罪判監4年5個月，2人申請上訴刑期。其後譚得志彭卓棋先後放棄上訴。另外，劉偉聰原審後罪脫，遭律政司以案件呈述方式上訴，要求上訴庭推翻裁決，發還原審，上訴庭押後裁決。

案件編號：CACC253,263,268/2024
法庭記者：陳子豪

