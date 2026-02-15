粵車南下｜陳美寶指反應符合預期 平日配額仍有空間 用好目前配額就有基礎再增加

運輸及物流局早前公布《運輸策略藍圖》。局長陳美寶表示，自去年底推出「粵車南下」措施以來，反應符合預期，周末、周日及長假期期間反應理想，平日配額仍有空間。她認為，若能充分利用目前的配額，便為未來增加配額打下良好基礎，進一步將政策延伸至廣東更多城市。

預料一半司機計劃留港1至2日

陳美寶今早（15日）在電台節目中提到，「粵車南下」的轉機部分進展理想。機管局在人工島設立的自動化停車場反應非常好，至今已有7000名內地車主申請了帳戶，當中3500人已使用服務，駕車抵港後直接轉機，情況相當理想。至於「粵車南下」入市區部分，已有超過3000名申請者成功獲取資格，其中超過1500人已來港。今日年廿八，有近100輛車申請入市區；隨着內地春節長假期來臨，未來幾天的預約情況亦符合預期，合共有近500個，預料當中一半司機計劃留港1至2日。

對於「粵車南下」措施實施後，是否有內地車主或司機因不遵守道路規則而被列入黑名單，陳美寶回應指，實施後首兩個星期確有個別司機不適應環境，包括前往不該去的地方，及違規啟動自動駕駛功能等情況。運輸署已發出電子通知提醒相關注意事項。她並未透露是否有司機被列入黑名單，但表示已就違規個案與廣東省政府跟進，香港警方亦已處理相關事故。她強調：「左軚車在香港的意外率遠低於本港整體意外率」。

《藍圖》亦有提及第四條過海隧道事宜，陳美寶表示政府過去很努力促成三隧分流，解決過海隧道飽和的問題，透過分時段收費引導車流量，亦希望避免非過海交通受到過海交通擠塞的影響。

至於坊間提出的走線，包括貫通大嶼山東北部至港島西，以及連接港島東與市區東面的方案等，政府會以開放態度認真檢視，路政署、運輸署會做研究，包括技術可行性、人口經濟布局等因素，定出優次及成本效益。

將全面檢視巴士上佩戴安全帶安排

就乘客在巴士上佩戴安全帶的安排，陳美寶重申政府將全面檢視，會認真聆聽市民的意見，及諮詢社會，再訂立出全面方案後再與立法會商議。

她又稱，政府會實事求是，強調佩戴安全帶能保障乘客安全，並會要求巴士營辦商研究巴士安全帶的設計及維護，確保安全和便利兼備。同時，政府將委託專家進行評估，加強宣傳，並研究相關法例罰則及豁免安排，期望能達到「情理法兼備」的目標。

