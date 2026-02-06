巴士安全帶｜陳美寶認未能察覺不足、解說不夠精準 將展開公眾諮詢 邀專家研究效用

強制佩戴安全帶的新法例於1月25日實施，惟實施不足一周需暫緩執行。執業律師、前立法會議員江玉歡質疑經修改後的法例，祇適用於2026年1月25日或該日之後首次登記的巴士。運輸及物流局經徵詢律政司法律意見後，決定盡快提交附屬法例以刪除條文，並廣納各界意見，待優化條文後再諮詢立法會。政府憲報今（6日）刊憲刪乘客須配用安全帶條例。

運輸物流局局長陳美寶今日在《運輸策略藍圖》記者會中表示，即日起不會有乘坐專營巴士或非專營巴士佩戴安全帶的要求。她指在過去幾日已全面檢示運輸及物流局的流程，相關組別成員在檢示時未能察覺到條文的不足，解說時部分亦不夠精準，令條文出現不同的理解，當局會作出檢示，強化內部機制，進一步提高警覺性，尤其在立法工作之中，加強與各部門的溝通；她強調政府的出發點是希望透過佩戴安全帶，更好地保障乘客安全。

三大方向重新推展工作

陳美寶又稱，行政長官已指示運輸及物流局做好後續推動工作，在實施範圍和減少不便之間取得平衡。運輸及物流局循以下三大方向處理此項政策：

全面檢討並展開公眾諮詢：運輸及物流局將全面檢視乘客在巴士上佩戴安全帶的安排，並就此展開公眾諮詢，廣納民意，為推行方向及細節提出建議。

邀請專家進行研究：將邀請專家，針對巴士上安全帶的設計、裝置及效能進行研究。

加強宣傳教育：持續加強宣傳教育，以培養公眾自發佩戴安全帶的習慣。

她指，將以最嚴謹、開放的態度去將政策做好，考慮及平衡各方面因素，做到既可保障乘客安全，減少所帶來的不便，將公眾有空間討論，從而建立共識。局方亦會與立法會繼續討論，達到最有效的方案。

被問到是否有時間表，陳美寶表示目前聽到不少意見，現階段不會預設硬性的時間表，再歸納有關意見後再進行諮詢。



相關新聞：

巴士安全帶︱強制佩戴要求先刪除 陳美寶：法律條文有不足 完善後再提交立法會

巴士安全帶︱條文刪除前不會執法 運物局：將以附屬法例形式刊憲

巴士安全帶︱刪強制要求需「走程序」 期間仍須佩戴？議員律師料不會執法 惟安全起見應扣上

巴士安全帶︱江玉歡否認審議「發雞盲」：立法原意最初只涵蓋新車 不解如何「技術上不足」

巴士安全帶︱鄧炳強指可考慮是否增豁免條款 斥破壞安全帶「反社會行為」必嚴肅處理

前廳交流會︱陳茂波帶隊商主動對接「十五五」 回應安全帶風波官員問責：政府認真對待事件