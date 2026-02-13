Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長者提款後遭尾隨當街搶走3萬元 七旬婦認罪囚2年 官指跟蹤1.5小時明顯非衝動犯案

社會
更新時間：12:03 2026-02-13 HKT
發佈時間：12:03 2026-02-13 HKT

七旬退休婦3年前在銀行內，發現一名長者在櫃枱提款3萬元，遂尾隨約1.5小時後，終在柴灣杏花邨從後推跌對方，當街搶去手袋，導致長者身體多處擦傷。七旬婦今早在區域法院承認搶劫罪，辯方求情指，被告因欠債而遭債主窮追，一事糊塗下犯案。暫委法官鄭念慈判刑時斥，被告由銀行開始尾隨事主，明顯非一時衝動犯案，終判處她監禁2年。

求情稱債主臨門情急下糊塗犯案

74歲被告李惠玲，報稱退休人士，被控搶劫罪。控罪指，她於2023年10月27日在香港柴灣杏花邨盛泰道搶劫梁鳳蟬的兩個袋，內含現金32,100元、手提電話、銀行存摺等。

辯方呈上被告親撰的求情信，被告因遭債主窮追還款，情急下才一事糊塗犯案，案發後深感後悔，有輕生的念頭，承諾法庭獲釋後會改過自身，重新做人，望法庭輕判。

官：尾隨1.5小時明顯非衝動犯案

鄭官判刑時指，儘管被告推跌事主致傷，惟被告沒有使用武器及嚴重武力，慶幸事主僅受輕傷。但被告由銀行開始尾隨事主，歷時長達約1.5小時之久，明顯非一時衝動犯案，惟念被告多年來只有一次聚賭的刑事紀錄，相信被告會真心改過，重犯機會不高，終判處監禁2年。

案情指，當日早上11時許，84歲梁姓女事主在筲箕灣的恆生銀行提取現金3萬元後，將現金放入斜背包。下午1時許，梁走到香港柴灣杏花邨盛泰道的時候，突然遭人從後推倒在地，梁扭頭一看時發現被告，被告隨後搶走梁身上的斜背包及環保袋，及後逃之夭夭。梁立刻大聲呼救，途人協助報案。

事主手腳擦傷觸痛送院

梁被送往東區尤德夫人那打素醫院治療，診斷右肘及左膝擦傷、右背及左膝觸痛。警方翻查閉路電視，發現被告與梁身處恒生筲箕灣分行相鄰的櫃檯，及後尾隨梁登上巴士，直到在柴灣杏花邨盛泰道犯案。

同年11月23日，被告被捕後在警誡下，案發當日在恒生筲箕灣分行留意到梁在櫃枱提款，故尾隨梁，打算偷梁的錢，及後從後推跌梁並偷去梁的兩個袋。被告坦然，自己因欠債才犯案，並將偷來的3萬元大部分用以還債，其他偷來的物品則已全部丟棄。

案件編號：DCCC210/2025
法庭記者：黃巧兒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
6小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前