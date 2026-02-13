長者提款後遭尾隨當街搶走3萬元 七旬婦認罪囚2年 官指跟蹤1.5小時明顯非衝動犯案

七旬退休婦3年前在銀行內，發現一名長者在櫃枱提款3萬元，遂尾隨約1.5小時後，終在柴灣杏花邨從後推跌對方，當街搶去手袋，導致長者身體多處擦傷。七旬婦今早在區域法院承認搶劫罪，辯方求情指，被告因欠債而遭債主窮追，一事糊塗下犯案。暫委法官鄭念慈判刑時斥，被告由銀行開始尾隨事主，明顯非一時衝動犯案，終判處她監禁2年。

求情稱債主臨門情急下糊塗犯案

74歲被告李惠玲，報稱退休人士，被控搶劫罪。控罪指，她於2023年10月27日在香港柴灣杏花邨盛泰道搶劫梁鳳蟬的兩個袋，內含現金32,100元、手提電話、銀行存摺等。

辯方呈上被告親撰的求情信，被告因遭債主窮追還款，情急下才一事糊塗犯案，案發後深感後悔，有輕生的念頭，承諾法庭獲釋後會改過自身，重新做人，望法庭輕判。

官：尾隨1.5小時明顯非衝動犯案

鄭官判刑時指，儘管被告推跌事主致傷，惟被告沒有使用武器及嚴重武力，慶幸事主僅受輕傷。但被告由銀行開始尾隨事主，歷時長達約1.5小時之久，明顯非一時衝動犯案，惟念被告多年來只有一次聚賭的刑事紀錄，相信被告會真心改過，重犯機會不高，終判處監禁2年。

案情指，當日早上11時許，84歲梁姓女事主在筲箕灣的恆生銀行提取現金3萬元後，將現金放入斜背包。下午1時許，梁走到香港柴灣杏花邨盛泰道的時候，突然遭人從後推倒在地，梁扭頭一看時發現被告，被告隨後搶走梁身上的斜背包及環保袋，及後逃之夭夭。梁立刻大聲呼救，途人協助報案。

事主手腳擦傷觸痛送院

梁被送往東區尤德夫人那打素醫院治療，診斷右肘及左膝擦傷、右背及左膝觸痛。警方翻查閉路電視，發現被告與梁身處恒生筲箕灣分行相鄰的櫃檯，及後尾隨梁登上巴士，直到在柴灣杏花邨盛泰道犯案。

同年11月23日，被告被捕後在警誡下，案發當日在恒生筲箕灣分行留意到梁在櫃枱提款，故尾隨梁，打算偷梁的錢，及後從後推跌梁並偷去梁的兩個袋。被告坦然，自己因欠債才犯案，並將偷來的3萬元大部分用以還債，其他偷來的物品則已全部丟棄。

案件編號：DCCC210/2025

法庭記者：黃巧兒