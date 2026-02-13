Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年｜市民返港注意！食安中心：切勿非法進口生肉家禽蛋類 最高可囚半年

社會
更新時間：11:56 2026-02-13 HKT
發佈時間：11:56 2026-02-13 HKT

農曆新年將至，食物環境衞生署食物安全中心今日（13日）提醒市民，由內地或海外返港時切勿非法攜帶受規管食物。中心指，不論是否自用，進口生肉、家禽及蛋類均須附有衞生證明書，違例者最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

違例最高罰5萬囚半年

根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，不論是否自用，每批進口的野味、肉類、家禽及蛋類，均須附有來源地當局簽發的衞生證明書，或食環署的書面准許。由內地進口的受規管食物，須附有內地海關簽發的衞生證明書。違例者一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

食安中心：旅途不當貯存增食安風險

食安中心發言人表示，中心人員將於假期前後在各口岸派發單張，提醒入境旅客。發言人指，市民非法攜帶受規管食物進入香港，除了會被檢控外，亦需留意這些食物在旅途中可能因不適當貯存，如不當溫度或不潔包裝而滋生致病細菌，增加食物安全和個人健康的風險。中心呼籲市民切勿貪圖一時方便，在沒有認可的衞生證明書、食環署簽發的書面准許或進口許可證的情況下進口受規管食物，以免負上刑責和影響健康。

發言人表示，任何未徹底煮熟的肉類及蛋類或以任何形式包裝的生肉，包括真空、錫紙等，皆受相關法例規管。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
6小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前