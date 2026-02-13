農曆新年｜市民返港注意！食安中心：切勿非法進口生肉家禽蛋類 最高可囚半年

農曆新年將至，食物環境衞生署食物安全中心今日（13日）提醒市民，由內地或海外返港時切勿非法攜帶受規管食物。中心指，不論是否自用，進口生肉、家禽及蛋類均須附有衞生證明書，違例者最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

違例最高罰5萬囚半年

根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，不論是否自用，每批進口的野味、肉類、家禽及蛋類，均須附有來源地當局簽發的衞生證明書，或食環署的書面准許。由內地進口的受規管食物，須附有內地海關簽發的衞生證明書。違例者一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

食安中心：旅途不當貯存增食安風險

食安中心發言人表示，中心人員將於假期前後在各口岸派發單張，提醒入境旅客。發言人指，市民非法攜帶受規管食物進入香港，除了會被檢控外，亦需留意這些食物在旅途中可能因不適當貯存，如不當溫度或不潔包裝而滋生致病細菌，增加食物安全和個人健康的風險。中心呼籲市民切勿貪圖一時方便，在沒有認可的衞生證明書、食環署簽發的書面准許或進口許可證的情況下進口受規管食物，以免負上刑責和影響健康。

發言人表示，任何未徹底煮熟的肉類及蛋類或以任何形式包裝的生肉，包括真空、錫紙等，皆受相關法例規管。