賀歲煙花︱馬會獨家贊助年初二煙花匯演 連串活動迎新禧

2026年農曆新年煙花匯演，將於2月18日（年初二）晚上8時於維多利亞港上空舉行。是次匯演由文化體育及旅遊局統籌，香港賽馬會贊助，以「馬到功成耀香江」為主題，歷時23分鐘，將發放31,888枚禮花彈，與全港市民及訪港旅客共慶新春。

八幕煙花各具特色

是次煙花匯演分為八幕，各具特色。首幕《駿馬啟程》，高密度的開幕煙花如駿馬衝出，為匯演揭開序幕。緊接有禮花彈層層推進，營造萬馬奔騰的氣勢，突顯馬年昂然起步的力量。第二幕《共慶新春》，維港上空綻放「8」字型禮花彈和金元寶造型煙花，祝願市民在馬年財源廣進、家肥屋潤、丁財兩旺。第四幕《和諧願景》有星光般的禮花彈，如同一匹匹奔向遠方的和平之馬，為世界注入愛與希望的力量。此幕亦以「吉」字煙花為香港送上祝福。壓軸一幕《馬到功成》，大型錦冠禮花彈綻放，並以大密度的連環煙花作結，祝願祖國繁榮昌盛、人人心想事成。

馬會獨家贊助 一連三日活動賀新春

農曆馬年對獨家贊助煙花匯演的香港賽馬會而言別具意義。馬會表示，「馬」在文化中代表堅忍與力量，與香港「我做得到」的精神深深呼應。為迎接馬年，馬會將舉辦一系列涵蓋多個新春節目的慶祝活動。

活動將由年初一（2月17日）展開，馬會將再度參與「新春國際匯演之夜」。年初二（2月18日）則獨家贊助舉行「馬到功成耀香江」煙花匯演，屆時維港上空將出現「ＨＫＪＣ」及「ＷＩＮ」字樣，寓意香港在馬年旗開得勝。此外，馬會亦會支持在廣州從化及上海舉行的「無人機匯演」共賀新歲。年初三（2月19日），沙田馬場將舉行「2026馬年賽馬日」，安排連串精彩賽事及活動，與市民及旅客一同迎新禧、接馬年。

