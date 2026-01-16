賀歲煙花︱馬會獨家贊助 31888枚煙花年初二維港綻放 糅合駿馬元素及吉祥符號

農曆馬年將至，香港賽馬會推出馬年系列活動，涵蓋多個新春節目。馬會今日（16日）舉行記者會公布詳情，指大年初二（2月18日）夜晚8時，馬會將呈獻「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演。歷時23分鐘、合共8幕的煙花匯演，將糅合駿馬元素及吉祥符號，在維多利亞港上空綻放，寓意新一年繁榮昌盛、馬到功成，匯演將發放31,888枚煙花，整體預算逾1,900萬港元。同時，馬會支持於廣州從化及上海進行的「無人機匯演」迎接馬年。

在大年初一（2月17日），馬會將再次參與「新春國際匯演之夜」。馬會馬術隊騎手、亞洲錦標賽獎牌得主林立信及騎師黃寶妮，將現身馬會花車上，為市民送上新春祝福。2026馬年賽馬日於大年初三（2月19日）在沙田馬場舉行，連串精彩賽事及活動，與市民及旅客迎新禧接馬年。

應家柏：賽馬體現香港永不言棄、「我做得到」精神

香港賽馬會行政總裁應家柏表示，下個月將迎接馬年的來臨，對香港賽馬會而言，這是一個別具意義的年份。賽馬體現香港永不言棄的「我做得到」精神，以及堅韌和追求卓越的價值，更是「一國兩制」下繁華穩定的象徵。他續指，賽馬運動不但在香港受歡迎，現更發展至世界級水準、享譽國際。香港賽駒在本地及海外賽事中取得佳績，每每令香港引以為傲。更指賽馬不僅是一項運動，透過馬會的綜合營運模式，更持續貢獻香港的經濟及社會發展，充分體現馬會「致力建設更美好社會」的宗旨。

馬會馬年系列活動節目豐富 橫跨全年

他指，馬會與國際知名建築師攜手合作，在廣州從化興建了一個極具標誌性的馬場，並於設計中融入中華文化元素。由今年10月底起，馬會將在從化馬場，舉辦中國內地的世界級常規賽馬賽事。

他表示，馬年系列活動節目豐富，橫跨全年，率先揭開序幕的是兩周後舉行、馬會作為策略夥伴的「浪琴香港國際馬術盛典2026」。馬年系列活動亦將延伸至中國內地。馬會將聯同位於北京的故宮博物院及香港故宮文化博物館，舉辦兩場專題展覽，探討馬匹在中國歷史與文化中的角色。此外，馬會支持的影片《馬到功成》，將於未來三年在全國放映，當中包括香港，展示馬匹對全球各地不同社區的貢獻。

馬會委任郭富城為馬會馬年大使

另外，為了讓更多市民感受人與馬匹的聯繫與情誼，馬會委任歌影王者郭富城為香港賽馬會「馬年大使」，他將於馬年參與一系列社區活動及項目，以及錄製馬年主題曲，以自身經驗及歌聲，分享對馬匹及賽馬運動的熱愛。

記者：蔡思宇