農曆新年好去處2026｜馬年好去處集合！新春節慶活動、祈福、年宵花市 一文睇清！

2026農曆新年好去處｜馬年伊始，全港多區將舉辦不同應節活動，包括新春國際匯演之夜、年宵市場農曆新年煙花匯演！《星島頭條》整合2026年全港農曆新年好去處，讓讀者做好準備，感受濃厚新年節日氣氛！

每年大除夕，民間都有上「頭炷香」的習俗。「頭炷香」是指新春到臨之際，亦即除夕夜凌晨邁進大年初一之時，向神靈奉獻的第一爐香，表達信眾的虔誠之意。爭上頭炷香，亦有爭取新年事事順利之意。

大除夕年廿九( 2月16日 ) 晚上9時正將開放予善信進入黃大仙祠第一參神平台等候於子夜11時或12時上「頭炷香」，並通宵開放至年初一晚上9時。

年廿九頭炷香上香路線：

正門(入園)

第三參神平台(點香區)

第一參神平台大殿前(上香)

三聖堂(上香)

盂香亭(上香)

正門(離開)

旅發局於大年初一（2月17日）晚上，在尖沙咀一帶舉行「國泰新春國際匯演之夜」，為馬年打響頭炮。屆時將有12輛花車及46支本地與國際表演團隊亮相，焦點包括法國夢幻之馬的巨型夜光馬術表演，以及曾登上春晚舞台的中國普寧富美青年英歌隊。旅發局花車以「盛事之都 環球歡聚」為主題，採用「雙花車」設計，主車飾以Q版馬仔吉祥物，副車則以啟德體育園主場館為造型，盡顯香港「盛事之都」的魅力。

日期：2026年2月17日（年初一）

時間：下午6:00開始現場有街頭表演派對

花車及表演隊伍巡遊路線：

起點：尖沙咀香港文化中心露天廣場

沿廣東道、海防道及彌敦道前行

終點：香港喜來登酒店外

第一輛花車約於晚上8:30到達廣東道，晚上9:00到達彌敦道

最後一輛花車約於晚上10:30到達終點

2026年農曆新年煙花匯演將於大年初二（2月18日）晚上8時在維多利亞港夜空上演。今年煙花匯演以「馬到功成耀香江」為主題，歷時23分鐘，共分8幕，將發放31,888枚煙花，屆時會展中心及海濱長廊將有燈光效果配合，場面盛大。

日期：2026年2月18日（年初二）

時間：晚上8:00

7大免費最佳觀賞地點：

灣仔金紫荊廣場

交通：港鐵灣仔站A5出口 灣仔海濱長廊

交通：港鐵灣仔站A1出口 金鐘添馬公園

交通：港鐵金鐘站A出口 中西區海濱長廊

交通：港鐵金鐘站A出口或中環站A出口 中環摩天輪及9號、10號碼頭一帶

交通：港鐵中環站A出口或香港站A2出口 尖沙咀星光大道

交通：港鐵尖東站J出口 西九文化區

交通：港鐵九龍站E4或E5出口

年初三｜賀歲賽馬日 大獎送50克足金擺件

財來運起風車筆

年初三到沙田馬場參與「馬年賽馬日」，感受喜氣洋洋的賀歲氣氛。場內節目豐富，包括醒獅表演、財神送福及人氣嘉賓匯演。訪客可於多個新春打卡點留影，品嚐特色賀年美食，並觀賞刺激的現場賽事，祈求全年馬到功成。

初三下午3時30分或之前來到沙田及跑馬地馬場，可獲贈指定「財來運起風車筆」乙枝，數量有限，或派完即止。

掃瞄財來運起風車筆 有機會贏50克足金擺件

馬年賽馬日喜特別推出「沙田馬場日日賞呈獻：馬年賽馬日黃金大抽獎」，送出共1,888份徐悲鴻藝術委員會精選馬年典藏藝術品 ，當中包括多份黃金精品！

大獎得主可贏取以國畫大師徐悲鴻經典作品為靈感而鑄成的指定約50克足金999擺件——「徐悲鴻傳世金（馬）」乙份！入場人士只要於下午3時30分或之前，掃描指定入場禮品「財來運起風車筆」上的二維碼並完成登記，即可參與抽獎。

天后陳慧琳、農夫及麥玲玲同賀新歲

在上午11時，先由樂壇天后陳慧琳獻唱；隨後農夫FAMA x 麥玲玲登場，一同唱旺馬年好運，祝願大家「風生水起」！除此以外，醒獅將舞出瑞氣，騎師為大家送上新春祝福。

日期 ：年初三（2月19日）

時間 ：上午11:00起，首場賽事下午12:30開跑

票價：

公眾席入場費: 港幣$10；

持有效來港旅遊證件的旅客可免費入場；

馬場設施訂座：需另行收費

地點：沙田馬場

年初五｜賀歲盃2026 港隊大戰韓國FC首爾

港隊將迎戰韓國FC首爾，賽事於香港大球場上演。同日亦設U8-U10青少年足球同樂日，讓小球員在大型舞台展示實力，為球迷帶來更豐富的新春足球體驗。

日期：2026年2月21日（星期六）

時間：下午03:00

地點：香港島香港大球場

票價詳情：

主場/作客球迷區：$380

主層/廂房層：$380

高層：$180

特惠票（長者/傷殘人士）：$180

家庭套票（共3張，其中一位必須要12歲以下小童）：$780

傳統新春祈福勝地

沙田車公廟

每年正月初二是車公誕，而「赤口」年初三更是參拜高峰期。善信會到車公廟轉風車、祈福許願。

開放日期、時間 ：

2月16日（年廿九晚）23:00至翌日（年初一）18:00

2月18日（年初二）09:00至當日（年初二）18:00

2月18日（年初二）23:00至翌日（年初三）18:00

2月20日（年初四）08:00至當日（年初四）18:00

2月21日（年初五）08:00至當日（年初五）18:00

交通：港鐵車公廟站A出口

大埔林村許願樹

每年農曆新年的大埔林村許願節是必到之處。村內有兩棵許願樹，一棵主管事業、學業、家宅、財運及健康；另一棵則祈求子女及姻緣。訪客可購買寶碟拋上許願樹，或點蓮花燈祈福。「許願夜市」亦將於2月18日至22日（年初二至初六）回歸，開放時間延長至晚上9時，提供美食與打卡熱點。

市集共設48個乾貨攤位，美食廣場16個攤位，8個遊戲攤位，並邀請《中年好聲音》歌手李金凱、顏志恒、沈宗賢到場表演助慶，並舉辦「林村好聲音」活動。

另外，馬會將借出兩隻1:1馬匹模型，於場內展覽，並增設凱旋門裝置，供市民一嚐「拉頭馬」滋味。世界短途馬王嘉應高昇巨形油畫，亦會在大年初一揭幕。

香港許願節2026

日期：2026年2月17日至3月3日

時間：

2月17日上午9:00至晚上7:00；

2月18日至22日上午9:00至晚上9:00；

2月23日至3月3日上午9:00至晚上7:00

地點：林村許願廣場

交通：

九巴路線

64K：由港鐵大埔墟或太和站出發，於馬埔站下車即可。

63R：許願節期間特別開辦；經大埔墟站、大埔超級城至許願廣場，每日早上8:30至下午6:30行駛。

小巴路線

25K：由太和站乘搭，於「林村許願樹」站下車即達。

圓玄學院攝太歲

「犯太歲」意指個人生肖與當年值年太歲星君（流年地支）產生相沖、相刑、相破、相害或相同（值）的關係，導致運勢動盪，易有諸事不順、情緒波動或意外變化。今年屬馬、鼠、兔、牛犯太歲，若要化解，一般人多會到寺廟攝太歲，進行拜太歲儀式。

如要攝太歲，需在「立春」（西曆2026年2月4日）之後，選擇與本命不相冲的吉日、或「太歲日」進行攝太歲。可以進行攝太歲的寺廟有很多，但不少人選擇到荃灣的圓玄學院進行。

新年限定主題活動

AIA友邦嘉年華

備受歡迎的「友邦嘉年華」於中環海濱活動空間回歸，橫跨新年及情人節。場內設有多款機動遊戲及攤位遊戲，是家庭及情侶的熱門之選。

日期：

2025年12月22日至2026年3月1日

地點：

中環海濱活動空間

開放時間：

高峰時段及普通時段：11:00 - 23:00

非高峰時段：12:00 - 22:00

不對外開放日子：2026年1月9日及1月16日

價錢：

成人 (1位成人門票＋10個代幣)：

非高峰時段: HK$140

普通時段: HK$150

高峰時段: HK$160

兒童 (1位兒童門票＋7個代幣)：

非高峰時段: HK$95

普通時段: HK$100

高峰時段: HK$105

購票

香港迪士尼樂園「奇妙年年」

香港迪士尼樂園將於2026年1月30日至3月1日舉行「奇妙年年」馬年新春慶祝活動。財神高飛與一眾迪士尼朋友將換上賀年「福」裝，與賓客拜年。米奇、米妮及Duffy與好友們亦會在夢想花園及遊玩屋中，穿上新年服飾與大家見面，互送祝福。

日期：2026年1月30日至3月1日

時間：上午10:00至晚上9:00

海洋公園打卡位「熊抱如意風車花園」

今個農曆新年，大熊貓龍鳳胎「家姐」「細佬」2月16日起孖住同大家見面，園內亦設有多個至「熊」打卡位。此外，還有舞龍醒獅、精彩雜技等表演，財神爺更會現身大派祝福，祝願大家馬年好運亨通。

海濱樂園廣場設有打卡位「熊抱如意風車花園」，在徐徐轉動的巨型風車下，大熊貓爸爸「樂樂」、媽媽「盈盈」與雙胞胎「加加」和「得得」齊齊向你拜年。

日期：2026年2月17至3月3日

時間：上午10:00至晚上6:30

其他文藝及玩樂推介

M+博物館

西九文化區M+博物館「坂本龍一｜觀音．聽時」展覽於2月14日開幕。M+戲院更會新春限定放映徐克經典喜劇《金玉滿堂》。

「坂本龍一｜觀音．聽時」向作曲家、監製和藝術家坂本龍一致敬，配合他形容為「我所創作過最個人的一些音樂」，於2017年發表專輯《async》。展廳中以三維方式呈現的音樂，會與這張專輯呼應配合。此作品會以場域特定裝置的形式，在M+的展演空間展出。

展覽還會在大台階展出由藝術家卡斯滕．尼古拉在2024年創作的兩部流動影像作品《ENDO EXO》和《PHOSPHENES》。每部作品都配上坂本龍一最後的專輯《12》（2023）的音樂。

日期：2026年2月14日至7月15日

時間：

星期二至四及周末上午10:00至晚上6:00

星期五上午10:00至晚上10:00

星期一休館

星期二至四及周末上午10:00至晚上6:00 星期五上午10:00至晚上10:00 星期一休館 地址：M+ B2層展演空間、G層大台階、B1 M+戲院

入場：免費入場

Sun Life永明 The Big Bounce

全球最大的充氣彈跳派對「The Big Bounce」於農曆新年回歸，帶來健力士世界紀錄認證的彈跳體驗，適合與親朋好友一同「彈起」，創造歡樂回憶。

這場彈跳派對的總面積逾10萬呎，並設有4大超巨型充氣遊樂區，當中包括佔地1.6萬平方呎的全球最大充氣城堡，頂峰達12米高；超過150米、內含有30個不同障礙的全港最長充氣障礙賽道等等。

日期：2026年2月6日至2026年2月22日

時間：上午9:15至晚上11:00（分時段）

地址：西九文化區藝術公園大草坪

門票

全港14個年宵市場

農曆新年年宵市場將於2026年2月11日至17日，一連七天在全港14個地點舉行。市場將設有濕貨（年花）、乾貨及小食攤位。14個花市地點包括銅鑼灣維多利亞公園、深水埗花墟公園、荃灣沙咀道遊樂場、大埔天后宮風水廣場及沙田源禾遊樂場等。

