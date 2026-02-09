無貨沽空賺差價336萬元 兩對夫婦分別判監及社服令 官：立法監管賣空對本港金融市場尤其重要

兩對夫婦於2020年從「微信女」獲取股票市場貼士後，無持有相關股票卻向證券行經紀謊稱持有股票並指示沽出，待股票跌到低價後再經其他證券行購入，以助填補股票完成交易，賺取差價逾330萬元。4人早前受審後被裁定9項欺詐罪成，今於區域法院判刑。法官李慶年指立法監管賣空是為免賣空遭濫用，維持金融市場穩定，對本港細小但開放的市場尤其重要，因此須判具阻嚇性刑罰，兩名男被告被判入獄22至24個月，兩女被告則判120至180小時社會服務令。

以假消息造成銀行擠提引發金融風暴比喻本案

4名被告依次為49歲男被告李景康、48歲女被告陳藝思、48歲男被告林顯輝及52歲女被告許佩欣，共被控9項欺詐罪，交替控罪為9項非法賣空。4人願意承認9項非法賣空罪的交替控罪，惟不被控方接納，4人遂就9項欺詐罪受審。

9項欺詐罪指他們於2020年6月23日至9月9日期間，多次欺騙「星火證券」客戶主任洪榮坤，向其訛稱擁有某些股份，意圖欺詐星火及誘使其就該等股份發出賣盤。4名被告因而獲得330萬元的利益，而星火亦蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

警方商罪科訛騙案調查組高級督察林浩廉。雷璟怡攝

李官判刑時指，本案為首宗牽涉非法賣空的欺詐案，故無判刑案例，但本案是以欺詐為手段，以非法賣空為目的，涉及4隻股票，4人於約2個月內共獲利3,363,668元。李官續提及，4名被告訛稱持有涉案股票而非法賣空，從中獲得鉅利，若行為導致市場波動或涉及跨境和國際元素，更是加刑因素。李官將以欺詐手段非法賣空，比喻為有人發放虛假訊息，造成銀行擠提引發金融風暴。

不接納以患抑鬱求情認為受審承受壓力乃因果關係

李官拒納兩名男被告因本案患抑鬱症為減刑理由，認為犯案後需面對刑事訴訟，承受壓力乃因果關係，與人無尤。考慮到各被告願配合充公令，全數退還案中得益；本案手法簡單，不涉跨境和國際元素，而被告們早已承認非法賣空，節省法庭時間，因此李官就每項控罪定下18個月監禁為量刑起點。

被告李景康因9項控罪總共被判囚24個月；被告陳藝思只涉及2罪，李官接納她初犯，因盲從丈夫而犯案，加上感化及社服令報告正面，早前已還押2周，相信已深深體會鐵窗生活，重犯機會低，因此判處陳180小時社會服務令。

被告林顯輝3罪罪成，李官留意到林的案底相隔8年，雖不會視之為慣犯而加刑，但認為前科經驗理應提醒林不再心存僥倖，故李官拒納林因認知不足而犯案，終判林入獄22個月。被告許佩欣涉及4罪，李官亦接納許對丈夫愚忠故犯案，另念及其兩名女兒年幼，不欲父母二人同時入獄，故採納報告建議，判處許120小時社服令。

警方指判刑反映案件嚴重性

警方商業罪案調查科訛騙案調查組高級督察林浩廉於法院外召開記者會，表示警方歡迎判決，有關判刑反映案件的嚴重性，同時大大提高阻嚇力。行動亦展現警方打擊金融騙案的決心，以及與證監會緊密合作的成效，警方將繼續致力維護金融體系的穩定。

警方向市民重申切勿以不法手段買賣股票，非法賣空股票乃違法行為，一經定罪最高可判監2年，以及罰款港幣十萬元；而買賣股票期間使用虛假文書或聲明，更是干犯欺詐罪，一經定罪最高可判監14年，市民切勿以身試法。

案件編號：DCCC836/2023

法庭記者：雷璟怡