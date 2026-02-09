黎智英判囚20年 警方國安處：歡迎法庭重判 突顯其罪魁禍首角色

黎智英串謀勾結外國勢力案今判刑，警務處國家安全處總警司李桂華於法院外表示，警方歡迎法庭重判黎智英20年，判刑反映罪行嚴重性，突顯其「罪魁禍首」及「幕後推手」角色 ，其案中行為「極度卑劣」。李桂華另提到，雖然黎智英以健康狀況為求情理由，但實際上得到懲教署和醫管局妥善照顧，稱「明顯地，黎智英係對香港無做過啲咩嘢好事，可以用嚟做一啲求情理由」。

國安處：判決彰顯公義

警方國安處總警司李桂華表示，法庭的判決彰顯公義，清楚顯示黎智英所犯罪行非常嚴重，必須嚴懲。他指出，法庭裁決理由已明確指出黎智英為案中主腦，黎智英勾結外國對國家和香港實施制裁，及透過其「傳媒王國」、即《蘋果日報》及其「一手培植出嚟嘅激進份子」進行反政府「煽動性宣傳」，「其實佢（黎）係想造成一個裡應外合嘅情況，行為係極度卑劣」。

對於黎智英早前求情時，以其年老、健康狀況及被單獨囚禁為求情理由，李桂華今指黎的病情有得到懲教署及醫管局妥善照顧，而黎亦自行向懲教申請單獨囚禁，「明顯地，黎智英係對香港無做過啲咩嘢好事，可以用嚟做一啲求情理由」。

李桂華重申，任何企圖危害國家安全的人都難逃法網，在事實和證據面前，任何狡辯都會不攻自破。他強調，此案與新聞自由完全無關，被告是利用新聞報道為幌子，以假新聞、假消息荼毒社會大眾，行禍國害港之實。

相關新聞：

串謀勾結外國勢力案 主腦黎智英被判囚二十年罪有應得 旁聽席有人站立舉手歡呼「好呀！」

黎智英案│黎智英為幕後主腦和推動者 干犯嚴重和重大罪行 串謀屬精心策劃早有預謀

黎智英案│法庭指黎智英在囚期間獲醫療照顧 庭上精神狀態良好 打破西方抹黑謊言

案件審訊程序反映司法制度嚴謹

李續指，由2020年8月拘捕黎智英至今已有5年半，案件司法程序充分反映司法制度嚴謹，包括156日的公開審訊、2220項證物、逾8萬頁文件及17名證人供詞，詳盡步驟，法庭採用最嚴謹的刑事舉證標準及公開透明的程序進行，實屬「香港法治精神最佳寫照」。

李又向負責本案的警務人員致謝，指負責如此複雜、敏感和涉及多名嚴重罪犯的國安案件，所面對的難度和壓力可想而知，審訊期間亦有外來的抹黑和恐嚇，衝擊着本案司法和檢控人員，正如終審法院首席法官張舉能在今年法律年度開啟儀式中所提到，上述恐嚇行為無疑於貪腐行賄，是破壞公義的手段，為文明社會所不容，他由衷地佩服負責案件的人員沒有一線動搖，「無懼無畏地履行佢哋嘅職責，彰顯咗公義。」

籲市民警惕國安風險 勿掉以輕心

李桂華提到，在黎智英及其控制的《蘋果日報》與外部勢力影響下，有被煽動的年輕人最終因承擔違法後果而入獄。他提醒，即使黎智英等人已受法律制裁，國家安全風險仍然存在，外部勢力及反中亂港分子仍伺機破壞香港穩定，國安處會用好要用好《香港國安法》、《維護國家安全條例》及其他相關的國家安全法律；市民大眾亦要積極成為維護國家安全的參與者和貢獻者。

被問到《蘋果》案件是否告一段落，李指本案審訊階段暫時完結，對於被告會否上訴不得而知，但調查仍未完結，詳情不便透露。李又認為判刑反映了案件嚴重性，就會否覆核各被告刑期，警方須與律政司進一步研究。

至於黎會否在獄中「渡過餘生」，李稱「我哋在座之中，無人能夠講得到，呢個係個天先知道」，但重申「佢所獲得嘅刑期係佢十分應得」。李又指黎智英「誇大」了其健康問題，而法庭有因應黎的健康狀況給予少許減刑，僅僅是對其「格外施恩」。

另外，本案其他被告包括從犯證人陳梓華判囚6年3個月、李宇軒監禁7年3個月、張劍虹、陳沛敏分別判囚6年9個月與7年、楊清奇入獄7年3個月；另羅偉光、林文宗及馮偉光各判囚10年。而三間相關公司各罰款300萬4500元。

記者：王仁昌