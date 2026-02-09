黎智英案│法庭指黎智英在囚期間獲醫療照顧 庭上精神狀態良好 打破西方抹黑謊言

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》三間相關公司等12名被告，「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」罪成，現年78歲的黎智英今被判囚20年。法官裁定黎智英是整案的幕後主腦和串謀推動者，故此將其量刑起點提高，亦裁定黎智英所稱病況均不涉醫療疏忽或健康危機，故不會因黎智英的健康狀況作減刑，另解釋指被告涉嚴重罪行時健康問題極少能成為減刑理由。

判刑須平衡包括罪行嚴重性及公眾對判刑期望等因素

黎智英今日出庭時精神狀態良好，自行步入被告席時步履穩健，並無需他人攙扶。惟早前有外國聲音抹黑黎智英的健康情況，黎智英的家人亦就此持續炒作，聲稱他站立困難等，但這些說法與他在庭上的實際狀態明顯不符。

法官引述辯方資深大律師彭耀鴻代表黎智英求情時表明，黎智英現年已78歲，指出被告的壽命、年齡、健康及在獄中死亡的可能性可作為量刑考慮，惟法官指即使法庭可出於憐憫下考慮黎智英高齡，但仍須與罪行的嚴重性及公眾對嚴重罪行的判刑懲罰期望作平衡。

黎智英稱病高齡求輕判，法庭指涉嚴重罪行健康問題極少減刑。

辯方稱黎還押期間確診眼中風以聽力下降等問題

辯方向法庭交代黎智英的健康情況，黎智英2024年1月確診右眼分支視網膜靜脈阻塞伴黃斑水腫（俗稱「眼中風」），自2023年10月起接受玻璃體內注射；黎自2024年6月起血壓升高，2024年6月至2025年5月期間體重下降，2025年7月出現心悸，檢查顯示酵素缺乏、血紅蛋白病、脾臟腫大及一度心傳導阻滯。黎指他2025年9月出現聽力下降，2025年9月確診甲溝炎、指甲營養不良及指甲分離。

惟根據其在2026年1月9日的最新醫療報告，報告顯示：黎智英入獄後繼續服用私人藥物，及後由醫管局外展專科醫生治理，定期檢查黎智英並處方高血壓、高血脂及糖尿病藥物，黎智英2025年12月血壓波動，2026年1月調整藥物後血壓穩定；牙齒問題已於2021至2022年間治癒並無再投訴；黎智英早期確診白內障，2023年進一步確診右眼靜脈阻塞，已轉介至葛量洪醫院治療。

相關新聞：

串謀勾結外國勢力案 主腦黎智英被判囚二十年罪有應得 旁聽席有人站立舉手歡呼「好呀！」

黎智英案│黎智英為幕後主腦和推動者 干犯嚴重和重大罪行 串謀屬精心策劃早有預謀

黎智英判囚20年 警方國安處：歡迎法庭重判 突顯其罪魁禍首角色

投訴腰痛心悸等均不屬危及生命級數

報告又指，黎智英多次檢查其指甲問題，發現其趾甲肥厚、其右手拇指及左腳大趾患甲癬（俗稱灰指甲），但卻拒絕進一步治療，現由醫務主任監察，情況穩定；他2025年多次投訴腰痛，經搽藥膏治療後病況緩解；黎智英2025年7月投訴心悸及聽力下降，經檢查未見異常，心臟監測器未錄得心悸；聽力問題已轉介耳鼻喉專科，安排聽力測試；體重由2020年85.7公斤至2026年1月79.2公斤，BMI維持在26.2至26.4，屬亞洲成年人中的肥胖水平；由於黎智英被單獨囚禁，醫務主任每日巡視，其健康狀況穩定，無心理異常。

法庭認為黎智英上述病況均不涉醫療疏忽或健康危機，均不屬於危及生命的級數。根據案例指，即使被告感染愛滋病或患病致壽命縮短，一般也不應影響其刑期；即使被告患有嚴重疾病，且在獄中難以治療，但也不會讓被告獲得較輕刑罰；在特殊情況下，法院或可基於「憐憫」而酌情判處較輕刑罰。

單獨囚禁為黎智英本身提出要求

至於黎智英的單獨囚禁，辯方表示黎智英自2020年12月3日入獄以來，一直因安全理由被單獨羈留，至今已單獨囚禁約5年。法官指黎智英曾指本案廣受關注，他擔心在獄中遭其他囚犯滋擾，書面要求「保護措施」，並確認該單獨囚禁要求出於自願。而其後每次入獄或轉獄，黎智英均以相同理由重複提出單獨囚禁的書面要求，也確認其要求純屬自願。

三名法官指黎智英在單獨囚禁是，仍享有所有合法權利，包括家人探訪、書信往來、宗教活動、福利及輔導服務、戶外運動、輕度工作等，醫管局及衛生署專科醫生亦定期到訪提供診療，必要時轉介至公立醫院，黎智英也從未投訴他所接受的醫療服務。

因高齡、健康狀況及長期單獨囚禁令獄中生活艱難獲酌情減刑

辯方聲稱黎智英的高齡、健康狀況及長期單獨囚禁，三者結合令其獄中生活比其他囚犯更為艱難，三名法官考慮到所有因素後，接納此等因素的確會令其獄中生活比其他囚犯更為艱難，故酌情就串謀發布煽動刊物罪減刑1個月，兩項串謀勾結外國勢力罪各減刑1年，綜合黎智英所犯的嚴重罪行後，最終就3罪判處總刑期監禁20年。

三名法官另提到黎智英早前因隱瞞力高顧問公司違規使用蘋果大樓22年而被裁定欺詐罪成判囚5年9個月，法庭考慮到欺詐案與本案性質完全不同亦毫無關連，故下令把黎智英在本案監禁20年的刑期中，其中18年刑期須與欺詐案分期執行，即黎智英在服畢欺詐案的5年9個月後，須額外服刑18年。

案件編號：HCCC147/2021 、HCCC51、52/2022

法庭記者：劉曉曦