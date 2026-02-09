每日雜誌｜新春市道百花齊放 煙花維港餐飲爆滿 埃及團熱賣旅館入住旺 業界盼更上一層

農曆新年將至，各行業嚴陣以待迎接黃金檔期。有旅行社指，今年以埃及和中東的旅行團最熱賣，內地團亦不乏捧場客。至於訪港旅客，中小型酒店及旅館房間預訂率達80%，旅館業更指市道暢旺，冀盼明年會更好。本地消費方面，有標榜維港海景的西餐廳，年初二賀歲煙花夜訂座已提早爆滿；有中式酒樓指，年廿九前「團年飯」預訂率已達90%，惟因經濟欠佳及食材漲價，旺丁不旺財。另有花商指，港人熱衷買年桔及年花，討來年順景好兆頭，料生意增長10%。

農曆新年，一向是港人外遊旺季。金怡假期董事長葉慶寧指，新春檔期約有30個旅行團出發，當中以埃及旅行團最熱賣，由本月10日起的兩星期內，便有10個埃及團隊分批出發。他稱，埃及團大熱，與行程包括去年底新開幕的大埃及博物館有重大關係，預期熱潮持續。

南韓團數量激增20至30%

他補充，除此，長線團如南美森巴嘉年華及南極團已經爆滿，而北非摩洛哥、沙特阿拉伯、南非、澳洲塔斯曼尼亞、紐西蘭及中東豪華郵輪團、中美洲墨西哥及古巴的旅行團亦受歡迎。他指，今年新春市道較去年暢旺，預期生意增長20%。

東瀛遊主席禤國全亦指，今年春節出發前去日本的旅行團數量穩定，反而前往南韓的旅行團表現突出，數量較去年激增20至30%，不少旅客選擇到當地賞雪或滑雪。至於東南亞國家方面，越南是港人新興熱點，新春期間越南團亦多人參加，估計與當地酒店配套及食物選擇較符合港人有關。

他續稱，內地亦是港人熱門之選，其中3至4日的廣東短線團客量，較去年增加20%至30%，另外前往北京及東北三省的內地長線團，亦有不少港人參加。

新年期間，亦有不少中外旅客訪港，近日港府預計年廿八至年初七，約有143萬內地旅客訪港，更預測今年全年訪港旅客數字將突破5000萬人次。香港旅遊促進會總幹事崔定邦指，中小型酒店於新春期間房間預訂率已達80%，業界已做好準備接待各地旅客。

香港旅館業協會創會會長梁大衛指，新春期間旅館生意料增長5%至10%。

香港旅館業協會創會會長梁大衛亦指，新春期間旅館房間的預約情況明顯較去年理想，料整體生意增長5%至10%。他稱，現時預訂率平均達70%，預期下星期將上升至80%，個別傳統旅遊區更可能達90%。至於入住日期，他稱由3至4日到9天都有，若是首次訪港旅客，逗留時間會較長。

他指，近日忙於為經營的旅館補購洗頭水等用品。他稱，自年前當局推出連串盛事活動，去年起旅客量回升，旅館入住率亦穩步上揚，盼當局繼續舉辦更多國際盛事，吸引更多旅客訪港，早日回復2018年旅遊業高峰期，旅館提前爆滿。

年初二賀歲煙花，吸引不少旅客慕名欣賞。

有中式酒樓負責人指，今年團年飯訂座理想。

情人節聯乘效應 餐廳有期望

留港消費方面，有市民提早預訂以維港海景為賣點的餐廳，於年初二晚跟家人一邊吃晚餐，一邊賞煙花，共度春節。尖沙咀一間酒店的餐飲及宴會區域總監容家駿指，旗下商場的西餐廳面向維港，現時農曆年間的預約理想，除年初二晚的訂枱已提前爆滿，其餘日子亦錄得50%預約，預期再上升。他又指，今年農曆新年接近情人節，料聯乘效應下刺激市民消費，預期整體生意增長8%。

團年飯的銷情亦理想，中式酒樓董事總經理林永春指，今年年廿八及廿九設兩輪訂座，現時年廿九的兩輪訂座，已錄得90%客量；年廿七及廿八亦各有80%訂座，有信心可以滿座。他指，顧客中有街坊及家庭客等熟客，亦有公司宴請員工。該食肆提供4000至1萬多元的套餐，顧客亦可單點，豐儉由人。

林永春留意到，經濟欠佳下，客人預算縮減，如去年消費預算是1萬元，今年減至9000元，「消費心態傾向保守審慎。」

另一酒樓負責人蘇萬誠則指，過去兩星期的周六及周日，不少市民光顧吃「團年飯」，入座率達80%。他指，跟去年相比，客量相若，但營業額下跌10%。他解釋，過去消費力較強的公司客訂枱減少，「由10圍減至3至5圍」，取而代之的家庭客雖有2至3圍的客量，但消費力明顯不及。他續指，近月龍蝦及東星斑等貴價海鮮，以及元貝和蠔豉等高檔海味的來貨價上升，惟營業額下跌，可算「旺丁不旺財」，冀盼來年市道好轉。

買年花討意頭 豐儉由人

有花商指，不少市民選購年花，盼討得好兆頭。

此外，過去兩星期，旺角花墟漸見人潮，不少市民提早到來選購年花。香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春指，去年整體年花市道一般，花墟甚為冷清，但今年市況明顯較熾熱。他稱，今年年花價格穩定，象徵富貴吉祥的桃花、年桔、蝴蝶蘭、芍藥及吊鐘花均銷情理想。他留意到，近年市民消費模式呈兩極，有市民會選購大眾化價格的年花，亦有「豪客」願付高價，購買來自日本及荷蘭的高質花卉，各取所需。

他解釋，不少市民買年花，是希望來年事事順景及財運亨通，「若新春期間，花開不美，會令人感到不吉利。」故一批消費力較強的市民較願意花費購買心頭好，討個好意頭。上周立春日天氣回暖，有花商擔心年花早開，他稱近日氣溫又下降，估計年花延遲開放，並按近日花墟人流趨勢，預測今年整體年花市道較去年上升10%，看好新年走勢。

寵物酒店爆滿 聘保母上門照顧需求增

農曆年間不少市民外遊，令暫託寵物需求大增，多間寵物酒店已爆滿，連提供寵物保母照顧服務的公司亦增聘人手應付。

多間寵物酒店的負責人均指，農曆新年期間房間已「爆滿」。貓酒店負責人Amber稱，農曆年間入住率達90%，預期今年生意增加5%至10%。她稱，整個2月房間緊張，預料將有更多市民查詢。她稱，每日會轉發寵物的相片及生活片段，寵主亦可隨時瀏覽愛寵情況。

多間寵物酒店提早爆滿。

另一名貓酒店負責人Jessy指，不少客人已提前預留復活節及年底的房間。她稱，貓主人不喜歡讓愛貓入住一般寵物酒店，怕受狗隻驚嚇。因應往年有市民臨時出行，匆匆訂房，故會預留少量房間應對。

收留被遺棄兔子的香港兔友協會亦提供寄養服務，該會主席Shirley指，35個房間的入住率已達85%。她指，近年養兔市民增加，但兔子暫託服務供不應求。

寵物酒店一房難求，有寵主轉為聘用寵物保母上門照顧。寵物保母照顧服務公司創辦人梁惠姍指，新春期間的生意較平日多3至4倍，現時旗下20位寵物保母的工作已安排好，再無空檔，故近日已停接新生意。她稱，寵物保母的工作及時間按客人要求，由逗留半小時負責餵食及清潔，到較複雜的餵藥及打針。她稱，現時每日仍有大批市民查詢，近日更須招聘新保母，希望及時為寵主提供照顧服務，讓他們安心出行。

酒吧商會搞旺場 與賀歲片辦競飲

農曆新年是酒吧業的傳統淡季，有商會近日與賀歲片合辦競飲比賽，希望吸引留港的港人消費。

香港酒吧業協會主席錢雋永指，去年上半年有120間酒吧結業，至下半年生意才見起色。面對農曆新年的淡季，他認為業界需要作出突破，近日與賀歲片合辦推廣活動，在100間酒吧舉辦競飲比賽，勝出者獲贈戲票，盼活動吸引留港的市民外出消遣，帶旺市道，並吸引訪港旅客光顧消費。

他預期推廣活動可為酒吧帶來30%的生意增長，以小型酒吧每月營業額30萬元為例，若能於淡季錄得額外9萬元收入，已屬十分理想，盼業界繼續創新求變。

記者：關英傑