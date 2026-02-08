社署：6支保護兒童支援服務隊 截至去年9月已處理428宗家庭個案

社署資助非政府機構於去年3月成立六支保護兒童支援服務隊，為有管教困難或存在虐待風險的家庭提供家居支援、輔導和專業介入，協助家長學習正向管教，修補親子關係。截至去年9月底，服務隊已處理428宗家庭個案。

新登記保護兒童個案持續上升

按社署數字，每年新登記的保護兒童個案由2020年的940宗，持續上升至2024年的1504宗，去年首三季則錄得1022宗。《強制舉報虐待兒童條例》上月生效，條例規定，社工、教師、醫生、臨床心理學家等25類指明專業人員，若在工作過程中有合理理由懷疑兒童遭受嚴重傷害，或面對遭受嚴重傷害的實際風險，必須盡快舉報。

袁玉珊（中）表示，配合《強制舉報虐待兒童條例》生效，社署已增加人手處理舉報個案。政府新聞網圖片

社署家庭及兒童福利科總社會工作主任（家庭暴力）袁玉珊表示，配合條例生效，政府已在多方面加強支援，包括增加該署保護家庭及兒童服務課的人手，以助接收和處理舉報個案，而協助受虐兒童及其家庭的服務也有提升。

此外，政府也持續投放資源，增加兒童住宿照顧服務名額，包括去年先後在屯門和觀塘增設留宿幼兒中心，共提供額外96個服務名額，每年可為約380名有需要幼童提供緊急住宿照顧。

相關新聞：

強制舉報虐兒︱醫管局指有足夠準備 有為醫護提供培訓 關日華：新手家長感壓力可尋支援

強制舉報虐兒｜條例實施後舉報懷疑個案增 孫玉菡 : 社會意識提升

