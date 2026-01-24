強制舉報虐兒｜條例實施後舉報懷疑個案增 孫玉菡 : 社會意識提升

《強制舉報虐待兒童條例》1月20日正式實施，到今日( 24日 )踏入第4日，勞工及福利局局長孫玉菡表示，近日有關懷疑虐兒的舉報及查詢的確有所增加，亦是預計之內。他相信隨著條例實施，大家會有更大意願和責任舉報懷疑個案，亦反映社會對防止虐兒的意識大大提升。他說有待掌握更多數據，政府便會公布並講解相關行動。

孫玉菡: 最重要是秉持保護兒童的心 條例不難遵從

孫玉菡又說，過去一年半的準備期，當局為條例指明的25類專業人員提供大量培訓，政府亦提供強制舉報指南和電子決策流程圖，如有懷疑，可以利用流程圖解答選擇題，便會得到是否需要舉報的答案。他認為業界毋須太擔心，最重要是秉持保護兒童的心，條例不難遵從，過了適應期之後，有信心相關人士都會知道自己應該怎樣自處。

至於《僱傭條例》下「連續性合約」的「468」新規定，亦已在本月18日起實施，孫玉菡表示，如有僱主仍希望以短工形式聘請員工，只要按法例做，僱主絕對有選擇權。但他強調，如發現有僱主利用灰色地帶，又或者名義上聲稱按「468」要求去做，但實際不符合規定，勞工處一定介入，僱員如有懷疑可往勞工處求助。

對於日前勞工處制裁違規聘請輸入勞工的僱主，當中包括北河（明河）燒臘飯店，惟該飯店的商業登記持有人「深水埗明哥」陳灼明否認與自己有關，同時「頂手」的新僱主也說自己沒有聘請輸入勞工。孫玉菡回應時表示，勞工處在早前發布關於違反輸入勞工規定的數個僱主資訊和資料，已很小心去核對發布的所有資訊，確保準確無誤，當局不評論個別案件。他強調，勞工處提供的資訊全部都是百分百準確，無論是僱主的名字、地址、有否申請聘用輸入勞工，以及當中哪些地方是違規，會清楚列舉出來。