強制舉報虐兒︱醫管局指有足夠準備 有為醫護提供培訓 關日華：新手家長感壓力可尋支援

《強制舉報虐待兒童條例》1月20日正式生效。醫院管理局虐兒個案統籌醫生組主席鄭慧芬今（25日）在電台節目表示，有足夠時間準備，醫管局亦有為醫護提供培訓，相信專科醫生有經驗應對懷疑虐兒情況。

香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華在同一節目表示，醫生一向有就懷疑虐兒個案通報，因此不覺條例生效後會造成壓力。他又指，其實有很多蛛絲馬跡，如觀察兒童情緒，與父母相處時反應，及可疑傷痕，甚或於兒童身體上隱蔽地方發現瘀痕等，可以識別是否有受虐。

關日華：新手家長感壓力可尋求支援

對於部分虐兒個案涉及新手家長。關日華表示，新手家長有時的確有較大壓力，但社會上有很多資源，以及母嬰健康院亦有護士會教導家長怎樣照顧小朋友。他呼籲，不單是新手家長，所有家長照顧小朋友時都不要太緊張，若感到有壓力，應該尋求家人、朋友或社署的支援，最重要是不要將壓力釋放在小朋友身上，向他們發洩脾氣。

鄭慧芬表示，條例目的旨在識別兒童正受嚴重受傷風險，編織安全網。家長要認識正確照顧小朋友的方法，並非只是斥責。他們會與地區很多不同的非政府機構去家訪、社工和義工亦會去探訪，可以即時作出指導及情緒支援。

搖晃嬰兒可致腦部嚴重受損

早前發生兩名外傭因搖晃嬰兒，涉虐兒被捕事件。關日華表示，3個月以下嬰兒頸部無力，腦部器官較脆弱，若快速移動，會令腦部撞到頭骨引致損傷，如此急速加速再減速，會令腦部血管被扯斷。

他指，搖晃是一個很危險的動作，不單可引致腦部出血、眼睛、眼球、眼窩的血管亦會被扯斷，引致眼出血，不單止會造成急性腦出血，若長時間做這一動作會影響小朋友的發育。他指，嬰兒哭鬧是正常現象，家長照顧子女時要放下情緒，不應該將壓力發洩在子女身上。

