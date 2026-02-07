Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

賽馬會「環」遊八角回收及生態旅遊教育計劃啟動 提升沙頭角地區廢物管理水平

社會
更新時間：17:26 2026-02-07 HKT
發佈時間：17:26 2026-02-07 HKT

「賽馬會『環』遊八角回收及生態旅遊教育計劃」今日（7日）正式啟動。此項為期3年的計劃獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，並由無止橋慈善基金主辦。計劃同時設立「賽馬會『環』遊八角回收及生態旅遊教育中心」，作為統籌沙頭角及鄰近村落回收物處理工作的樞紐，全面提升該區廢物分類及回收效率。計劃啟動禮由環境及生態局副局長黃淑嫻、香港賽馬會董事陳智思、無止橋慈善基金主席黃錦星及眾嘉賓一同主禮。

計劃體現馬會積極推動可持續發展的慈善策略範疇

馬會董事陳智思表示，此計劃正好體現馬會積極推動可持續發展的慈善策略範疇，透過多方協作及創新思維，本計劃將於香港偏遠鄉郊建立首個具系統性、且貼近社區需求的回收網絡，期望能令沙頭角一帶成為可持續鄉郊的模範，為香港其他鄉郊地區提供可借鑒的模式。

馬會董事陳智思於計劃啟動禮上致辭。馬會提供
馬會董事陳智思於計劃啟動禮上致辭。馬會提供
眾嘉賓參觀「賽馬會『環』遊八角回收及生態旅遊教育中心」。馬會提供
眾嘉賓參觀「賽馬會『環』遊八角回收及生態旅遊教育中心」。馬會提供
「環」遊新春嘉年華的攤位旨在向市民及遊客推廣綠色生活，吸引眾嘉賓到場參觀。馬會提供
「環」遊新春嘉年華的攤位旨在向市民及遊客推廣綠色生活，吸引眾嘉賓到場參觀。馬會提供

計劃已培訓逾40名「環」遊大使  3年內料共培訓150人

隨著沙頭角禁區逐步開放，當地豐富的生態資源吸引不少遊客到訪，包括附近7個村落，荔枝窩、梅子林、蛤塘、谷埔、榕樹凹、鴨洲和吉澳。有見社區對廢物管理的需求日益增加，新中心將鼓勵居民從源頭減廢、積極參與回收，同時加強教育，從而有效減少區內整體廢物量。

此外，計劃已培訓超過40名「環」遊大使，透過導賞團、工作坊及村落外展活動， 鼓勵居民及區內遊客守護這片珍貴的自然生態及文化景觀。計劃預計於3年內培訓共150名「環」遊大使及帶動近31萬人參與相關活動。

配合計劃啟動，同日舉行「環」遊新春嘉年華，以融合地區文化及環保概念的攤位和工作坊，向市民及遊客推廣綠色生活。

一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對「賽馬會『環』遊八角回收及生態旅遊教 育計劃」的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，把賽馬及有節制體育博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
4小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT