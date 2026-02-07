賽馬會「環」遊八角回收及生態旅遊教育計劃啟動 提升沙頭角地區廢物管理水平

「賽馬會『環』遊八角回收及生態旅遊教育計劃」今日（7日）正式啟動。此項為期3年的計劃獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，並由無止橋慈善基金主辦。計劃同時設立「賽馬會『環』遊八角回收及生態旅遊教育中心」，作為統籌沙頭角及鄰近村落回收物處理工作的樞紐，全面提升該區廢物分類及回收效率。計劃啟動禮由環境及生態局副局長黃淑嫻、香港賽馬會董事陳智思、無止橋慈善基金主席黃錦星及眾嘉賓一同主禮。

計劃體現馬會積極推動可持續發展的慈善策略範疇

馬會董事陳智思表示，此計劃正好體現馬會積極推動可持續發展的慈善策略範疇，透過多方協作及創新思維，本計劃將於香港偏遠鄉郊建立首個具系統性、且貼近社區需求的回收網絡，期望能令沙頭角一帶成為可持續鄉郊的模範，為香港其他鄉郊地區提供可借鑒的模式。

馬會董事陳智思於計劃啟動禮上致辭。馬會提供

眾嘉賓參觀「賽馬會『環』遊八角回收及生態旅遊教育中心」。馬會提供

「環」遊新春嘉年華的攤位旨在向市民及遊客推廣綠色生活，吸引眾嘉賓到場參觀。馬會提供

計劃已培訓逾40名「環」遊大使 3年內料共培訓150人

隨著沙頭角禁區逐步開放，當地豐富的生態資源吸引不少遊客到訪，包括附近7個村落，荔枝窩、梅子林、蛤塘、谷埔、榕樹凹、鴨洲和吉澳。有見社區對廢物管理的需求日益增加，新中心將鼓勵居民從源頭減廢、積極參與回收，同時加強教育，從而有效減少區內整體廢物量。

此外，計劃已培訓超過40名「環」遊大使，透過導賞團、工作坊及村落外展活動， 鼓勵居民及區內遊客守護這片珍貴的自然生態及文化景觀。計劃預計於3年內培訓共150名「環」遊大使及帶動近31萬人參與相關活動。

配合計劃啟動，同日舉行「環」遊新春嘉年華，以融合地區文化及環保概念的攤位和工作坊，向市民及遊客推廣綠色生活。

一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對「賽馬會『環』遊八角回收及生態旅遊教 育計劃」的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，把賽馬及有節制體育博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。